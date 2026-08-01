UGAŠEN POŽAR U DRAGAMA "Netko je ispalio signalnu raketu prem brdu i nakon toga je planulo"

Oko 21 sat u petak u Dragama kraj Pakoštana gorjela šuma je borova i makija na brdu, na teško pristupačnom mjestu. Gasilo ga je 44 vatrogasaca s 14 vozila, piše 24sata.

Požar koji je u patek oko 21 sat izbio u mjestu Drage kraj Pakoštana lokaliziran je već oko 22.10 sati, potvrdio nam je županijski zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić.

- Nema otvorenog plamena, nema dima, vatrogasci još dežuraju kako ne bi negdje ponovno krenulo. Ukupno je bilo 14 vozila i 44 vatrogasaca iz DVD-a Drage, Pakostane, Sv. Filip i Jakov, Polače te JVP Zadar - kazao je.

Kako doznaje 24sata, gorjelo je na teško pristupačnim mjestu, na brdu, gdje je šuma borova i makija te su se vatrogasci usredotočili kako bi što prije stavili požar pod nadzor.

Čitatelj za 24sata kaže da je svemu prethodilo ispaljivanje rakete, a drugi čitatelj spominje i vatromet.

- Netko je ispalio signalnu raketu prema brdu i nakon toga je planula vatra. Požar se širi brdom - kazao je čitatelj, a na fotografijama i videu koje je snimio vidi se raketa. Zasad nema potvrde ove informacije.