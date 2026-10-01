Ugarković kritizira planirani zahvat kod Stobreča: „Ne postoji sustav zaštite okoliša, već zaštite investitora“

Splitski gradski vijećnik Pero Ugarković oglasio se na društvenim mrežama zbog planiranog zahvata na morskom području kod Stobreča, oštro kritizirajući način na koji se, prema njegovu mišljenju, procjenjuje njegov utjecaj na okoliš.

Ugarković navodi da je riječ o planiranom nasipanju oko 1,08 hektara površine te tvrdi da bi zahvat mogao negativno utjecati na morska staništa.

„Kad kažem da ne postoji sustav zaštite okoliša, već isključivo sustav zaštite investitora, nimalo ne karikiram“, poručio je.

Tvrdi da elaborat nije evidentirao zaštićene vrste

Kako navodi, nakon što je pročitao elaborat vezan uz zahvat, posumnjao je da stanje na morskom dnu nije dovoljno istraženo.

„Da jest, teško bi propustio sedam zaštićenih morskih vrsta. Njih ondje može uočiti svaki amater, a kamoli profesionalni biolog“, tvrdi Ugarković.

Svoje primjedbe poslao je Ministarstvu, no kaže da su one odbačene uz obrazloženje da je izrađivač elaborata pregledao područje.

Nakon toga odlučio je, kako navodi, osobno otići do Stobreča te područje pregledati s maskom i disalicom.

„Doslovno pri prvom zaronu pokupio sam sa dna dvije zaštićene vrste“, napisao je.

Ugarković tvrdi i da je morsko dno prekriveno cistozirama, da se u kamenju mogu pronaći brojni kamotočci te da je nešto dublje velik dio zone planiranog zahvata prekriven morskom cvjetnicom Cymodocea nodosa.

Oštro prozvao nadležne

Posebno je kritizirao obrazloženje Ministarstva koje je, prema citatu koji je objavio, za jedno od staništa navelo da predstavlja „točkasti nalaz unutar obuhvata staništa“.

Ugarković smatra da bi pri donošenju odluka trebalo voditi računa i o ukupnoj bioraznolikosti područja, a ne samo o pojedinim zaštićenim vrstama.

„U ovakvoj Hrvatskoj prirodno bogatstvo vrijedi samo dok nekome ne zasmeta na putu osobnih ambicija. Onda naglo iz zaštićenog bogatstva postaje 'točkasti nalaz', prepreka koju treba zatrpati i zaboraviti“, poručio je.

Svoju objavu završio je izrazito kritičnom porukom prema institucijama i odnosu društva prema zaštiti okoliša:

„Od vlastite države, i naroda koji šuti na tisuće ovakvih primjera ekocida, više ništa ne očekujem“, zaključio je Pero Ugarković.