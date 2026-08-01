UFC spektakl u Beogradu ušao u povijest: Ovo se nikada prije nije dogodilo

Rekord je postavljen u sunaslovnoj borbi večeri, u kojoj je neporaženi Novozelanđanin Navajo Stirling tehničkim nokautom nakon dvije minute i 56 sekundi pobijedio bivšeg prvaka poluteške kategorije Jana Blachowicza. Bio je to deveti završetak u prvoj rundi, čime je već srušen dotadašnji rekord.

Granica je potom dodatno pomaknuta u glavnoj borbi. Uroš Medić oduševio je domaću publiku svladavši Daniela Rodrigueza tehničkim nokautom nakon samo 30 sekundi. Time je kompletiran nevjerojatan niz od deset borbi koje nisu dočekale kraj prve runde.

Od preostale četiri borbe dvije su završile u drugoj rundi, dok su samo Aleksandar Rakić protiv Marcina Tybure i Borislav Nikolić protiv Marka Vologdina morali čekati sudačke odluke. Obojica su slavila jednoglasnom odlukom sudaca.

Publika u Beogradskoj areni tako je na prvom UFC-ovu gostovanju u Srbiji svjedočila pravom festivalu nokauta i predaja. Brzi završeci nizali su se od uvodnih borbi pa sve do glavnog događaja, a priredba je dobila završnicu kakvu su domaći navijači mogli samo poželjeti.

Beograd se već nakon prve UFC-ove večeri upisao u rekordne knjige organizacije. Deset završetaka u prvoj rundi brojka je koja će se vrlo teško nadmašiti, piše tportal.