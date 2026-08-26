UEFA žestoko kaznila Hajduk nakon Rakowa: Platit će 56.000 eura, prijeti i zatvaranje tribine

Hajduk je kažnjen s ukupno 56.000 eura zbog incidenata tijekom prve utakmice protiv Rakowa.

UEFA je splitskom klubu izrekla novčane kazne zbog nekoliko prekršaja. Hajduk će tako morati platiti 12.000 eura zbog korištenja lasera, dodatnih 14.000 eura zbog blokiranih prolaza, dok se najveći dio kazne, 30.000 eura, odnosi na korištenje pirotehnike i bacanje predmeta.

No, financijska kazna nije jedina sankcija izrečena splitskom klubu.

„Bijeli“ su dobili i uvjetnu kaznu u trajanju od dvije godine, koja uključuje zatvaranje dijela stadiona na sljedećoj europskoj utakmici u slučaju aktiviranja kazne.

Riječ je o najmanje 1000 sjedećih mjesta na sektoru J te susjednim sektorima.

Hajduk će tako zbog događaja na prvoj utakmici protiv Rakowa u UEFA-inu blagajnu morati uplatiti ukupno 56.000 eura, dok će nad klubom tijekom sljedeće dvije godine biti i uvjetna sankcija vezana uz dio tribina.