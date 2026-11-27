Europska nogometna federacija (UEFA) izrekla je niz disciplinskih mjera Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine zbog incidenata na utakmici Lige nacija protiv Rumunjske, odigranoj 17. studenoga na Bilinom polju u Zenici.

Bosna i Hercegovina slavila je rezultatom 2:1, no zbog ponašanja dijela navijača njezin će savez morati platiti ukupno 30.000 eura.

Kazna od 20.000 eura odnosi se na rasističko i diskriminatorno ponašanje navijača, dok je dodatnih 10.000 eura izrečeno zbog ometanja intoniranja državnih himni.

Zatvara se dio stadiona

UEFA je aktivirala i ranije izrečenu uvjetnu kaznu od 13. listopada ove godine, prema kojoj će na sljedećoj domaćoj utakmici reprezentacije BiH u UEFA-inu natjecanju biti zatvoreno pet posto kapaciteta stadiona.

Ta će se mjera primijeniti na utakmici protiv Danske u ožujku iduće godine.

Izrečena je i nova uvjetna kazna djelomičnog zatvaranja stadiona, također u obujmu od pet posto kapaciteta, uz rok kušnje od dvije godine.

Kažnjeni i Rumunji

Sankcije nisu zaobišle ni Nogometni savez Rumunjske, koji će zbog nereda svojih navijača u Zenici morati platiti 10.000 eura.

Rumunjskim navijačima na sljedećoj gostujućoj utakmici u UEFA-inu natjecanju na raspolaganju će biti upola manje ulaznica od uobičajene kvote.