UEFA zatvorila Poljud, ali tribine ipak neće biti prazne. Evo tko smije na utakmicu

Hajduk će 26. studenoga u 21 sat ugostiti belgijski Sint-Truidense u četvrtom kolu Konferencijske lige, no utakmica na Poljudu odigrat će se u neuobičajenoj atmosferi. Zbog UEFA-ine disciplinske kazne splitski klub neće moći računati na podršku svojih navijača s tribina, ali stadion ipak neće biti potpuno prazan.

Naime, europska nogometna organizacija kaznila je Hajduk zbog incidenata tijekom nedavnog susreta s Ajaxom, kada je korištenje pirotehnike dovelo do prekida utakmice.

Osim zatvaranja Poljuda za utakmicu protiv belgijskog predstavnika, Hajduk će morati platiti ukupno 96.000 eura.

Od tog iznosa 80.000 eura odnosi se na korištenje pirotehničkih sredstava, dok je dodatnih 16.000 eura određeno zbog blokiranih prolaza na tribinama.

UEFA je splitskom klubu izrekla i uvjetnu kaznu zatvaranja stadiona za jednu od idućih europskih utakmica, koja bi se mogla aktivirati u slučaju ponavljanja sličnih incidenata povezanih s pirotehnikom.

Iako je prvotna odluka podrazumijevala igranje pred praznim tribinama, UEFA-ina pravila omogućuju iznimku za najmlađe navijače.

Hajduk je stoga pozvao brojne sportske kolektive da organiziraju dolazak djece na Poljud i pruže podršku momčadi u važnom europskom susretu.

Ulazak na stadion bit će besplatan za djecu do 14 godina, uz obveznu pratnju trenera. Prema propisanim uvjetima, na svakih 15 djece mora biti prisutna najmanje jedna punoljetna osoba.

Točan broj mladih gledatelja koji će pratiti utakmicu zasad nije poznat.

Ovakav način organizacije utakmice nije novost u hrvatskom nogometu.

Slična situacija dogodila se na riječkoj Rujevici, gdje je hrvatska reprezentacija zbog disciplinske kazne igrala bez uobičajene publike, ali su na tribinama bili polaznici nogometnih škola.

Tako će i Hajduk protiv Sint-Truidensea, umjesto prepoznatljive atmosfere ispunjenog Poljuda, imati drukčiju podršku – onu najmlađih navijača koji će dobiti priliku pratiti europsku utakmicu splitskog kluba.