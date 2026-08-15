UEFA odredila suce za Hajduk i Rakow

UEFA je objavila sudačku postavu za prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige između Hajduka i Rakowa, koja će se igrati u četvrtak, 20. kolovoza, na Poljudu.

Dvoboj počinje u 21 sat, a pravdu će dijeliti slovačka sudačka postava predvođena Michalom Očenášom.

Njegovi pomoćnici bit će sunarodnjaci Adam Jekkel i Tobiáš Pacák, dok će ulogu četvrtog suca imati Matej Choren.

Portugalac u VAR sobi već je sudio Hajduku

Za VAR je zadužen Portugalac Tiago Martins, dok će mu pomagati Slovak Martin Dohnal.

Martins je Hajduku dobro poznato ime. Splićanima je već sudio kao glavni sudac u europskom susretu 2018. godine, kada su Bijeli igrali protiv Steaue. Ta je utakmica završila bez pogodaka, rezultatom 0:0.

Hajduk će tako pred svojim navijačima tražiti što bolji rezultat protiv Rakowa uoči uzvratnog susreta i odluke o plasmanu u ligašku fazu Konferencijske lige.