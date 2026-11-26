Što se događa kada dijete s autizmom odraste? Tko će mu pružiti podršku kada roditelji ostare ili ih više ne bude? Kako odraslim osobama s autizmom omogućiti ne samo skrb nego siguran, dostojanstven i smislen život?

Kao odgovor na ta pitanja splitska udruga Spektar predstavila je idejno rješenje projekta Boscaguarda; novi model rezidencijalne zajednice za odrasle osobe s autizmom.

Boscaguarda nastala je iz iskustva rada s osobama s autizmom i njihovim obiteljima te iz potrebe za dugoročnim modelima podrške u odrasloj dobi. Dok su različiti oblici podrške danas dostupni tijekom pojedinih faza djetinjstva, obrazovanja i odrastanja, prelaskom u odraslu dob mogućnosti postaju znatno ograničenije. Za brojne obitelji zato ostaje otvoreno jedno od najtežih pitanja: što će biti kada mene više ne bude?

Boscaguarda nije zamišljena kao čuvalište, nego kao zajednica u kojoj odrasle osobe s autizmom mogu imati svoj dom, svakodnevicu, aktivnosti i rad, uz razinu stručne podrške prilagođenu individualnim potrebama. Cilj je stvoriti okruženje koje istodobno pruža sigurnost i potiče samostalnost, razvoj sposobnosti, uključivanje i kvalitetu života.

Zajednica koje je od samog početka osmišljena prema potrebama odraslih osoba s autizmom

Predsjednica Udruge Spektar Matea Videk naglasila je da Boscaguarda proizlazi iz stvarnih potreba osoba s autizmom i njihovih obitelji.

"Boscaguardom želimo pokazati kako može izgledati zajednica koja je od samog početka osmišljena prema potrebama odraslih osoba s autizmom. Ne govorimo samo o stanovanju, nego o cjelovitom životnom okruženju koje povezuje dom, rehabilitaciju, rad, svakodnevne aktivnosti i sadržaje dostupne cijeloj zajednici.

Posebnost koncepta je upravo u tome što osobe s autizmom ne izdvaja iz zajednice, nego stvara uvjete da u njoj žive što samostalnije i kvalitetnije. Ovaj put ne očekujemo od njih da se prilagode prostoru koji smo mi stvorili, nego prostor i zajednicu stvaramo polazeći od njihovih potreba", naglasila je predsjednica Spektra.

O Udruzi Spektar Udruga Spektar iz Splita osnovana je s ciljem razvoja kvalitetnije i dostupnije podrške djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Zapošljava 49 osoba i okuplja interdisciplinarni tim stručnjaka koji pružaju usluge rane razvojne i psihosocijalne podrške, stručne procjene i osobne asistencije. Udruga provodi više od 600 individualnih terapijskih tretmana mjesečno te razvija programe usmjerene na razvoj funkcionalnih vještina, socijalnu uključenost i kvalitetu života osoba s invaliditetom. Boscaguarda predstavlja nastavak tog rada i iskorak prema razvoju dugoročnog modela podrške osobama s autizmom u odrasloj dobi.

Tko će jednog dana razumjeti moje dijete kada mene ne bude?

O potrebi za takvim modelom govorila je i Natalija Tomić, majka djeteta s autizmom, kroz osobnu perspektivu svakodnevnog života, izazova s kojima se obitelji susreću i neizvjesnosti koja dolazi s pitanjem budućnosti.

"Uz dijete s autizmom naučite kako bliskost može imati različite oblike i koliko toga može stati u neki mali znak, pogled ili rutinu. Ali naučite i da svakodnevna podrška često počiva na stotinama sitnica koje kao roditelj poznajete gotovo instinktivno. Zato me najviše plaši pitanje tko će jednoga dana razumjeti moje dijete kada mene ne bude"; kazala je majka Natalija te dodala:

"Ne želim da tada rješenje bude samo mjesto na kojem će biti smješteno. Želim da ima dom, sigurnost, svakodnevicu i ljude koji će mu omogućiti da živi dostojanstveno. Zato u Boscaguardi vidim odgovor na pitanje koje prati mnoge roditelje poput mene."

Arhitektura prilagođena životu, a ne obrnuto

Na predstavljanju je prvi put prikazano i idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Boscaguarde. Arhitekt Silvio Puljić istaknuo je da je projekt oblikovan polazeći od specifičnih potreba odraslih osoba s autizmom, od senzorne prilagodbe prostora, akustike i odabira materijala do jasne organizacije i snalaženja u prostoru.

Na taj način arhitektura postaje dio sustava podrške, prilagođen svakodnevnim potrebama i većoj samostalnosti osoba s autizmom.

Kompleks će se razvijati kroz više sadržaja i faza, s različitim oblicima organiziranog stanovanja te sadržajima namijenjenima podršci, terapiji, razvoju vještina i kvalitetnom provođenju svakodnevice.

Poseban naglasak stavljen je na individualizaciju podrške, jer potrebe osoba s autizmom mogu biti izrazito različite.

Procijenjena vrijednost prve faze projekta iznosi oko 13 milijuna eura. Konačna vrijednost bit će poznata nakon odabira lokacije i detaljne razrade projekta. Važno je obuhvatiti ne samo izgradnju i opremanje nego i troškove dugoročnog funkcioniranja i stručne podrške.

Od osobne brige prema društvenom rješenju

Umjesto da pitanje budućnosti ostaje gotovo isključivo na obiteljima, Boscaguarda polazi od ideje da je potrebno stvarati modele u kojima odgovornost dijele stručnjaci, zajednica, institucije i partneri.

Cilj Boscaguarde jednostavan je, ali ambiciozan: stvoriti mjesto u kojem osobama s autizmom odrastanje ne znači prestanak mogućnosti za razvoj, rad i pripadanje, nego početak nove životne faze uz podršku koja im je potrebna.

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Pitanje koje je postavila Natalija Tomić tiče se cijele zajednice. Odgovor na njega treba početi nastajati dok su roditelji još tu i mogu podijeliti ono što najbolje znaju o potrebama svoje djece, a odrasle osobe s autizmom mogu sudjelovati u odlukama o tome kako i gdje žele živjeti.

Boscaguarda zasad postoji kao idejno rješenje, a pred institucijama i zajednicom sada je pitanje kako osigurati da takva podrška zaista zaživi i bude dostupna godinama.

MOJA PRIČA: Matea Videk, predsjednica Udruge Spektar "Inkluzivnost nije samo integracija, ona je stvaranje prostora u kojem svi imaju priliku dati svoj maksimum. Zapošljavanje osoba iz spektra autizma korak je prema stvaranju zajednice u kojoj svi, bez obzira na razlike, imaju jednaku priliku za uspjeh i doprinos. Odluke koje danas donosimo oblikuju budućnost, a budućnost inkluzivnosti je ona koju vrijedi graditi", poručila je Matea Videk. Udruga Spektar osnovana je 2020. godine, iako je ideja o njoj rođena ranije. Mirna Carević, današnja potpredsjednica Spektra i Matea, radile su tada u drugim organizacijama civilnog društva u Splitu. Kao edukacijska rehabilitatorica i radna terapeutkinja radile su s brojnom djecom s različitim razvojnim teškoćama. Pritom su pored djece dobro upoznale i njihove roditelje, neke i vrlo blisko. "U redovitom kontaktu s tim ljudima dobile smo uistinu važan uvid u probleme s kojima se susreću, ali i bolje upoznale zabrinutost i opterećenost s kojima žive zbog nedostatka sustavne podrške. Kako smo se upoznavali i gradili međusobno povjerenje, tako nam je sve više postajalo jasno kako tim ljudima treba podrška koliko i njihovoj djeci, a za koju u postojećem sustavu, nažalost nema resursa ni prostora. Na naše dobronamjerne savjete da moraju voditi računa i o svom zdravlju često su odmahivali rukom uz odgovor kako se zbog mnogobrojnih terapija koje žele osigurati svojoj djeci ionako nalaze u nezavidnoj financijskoj situaciji. Tu se između Mirne i mene dogodio ‘klik’. Odlučile smo pokrenuti udrugu koja će osim skrbi za djecu ponuditi i podršku njihovim roditeljima. Iako je tada izgledalo naivno i neizvedivo, znale smo da terapije koje ćemo u našoj udruzi pružati nikada neće biti naplaćivane. I tu su stvari uzele zamaha i podrška je počela stizati sa svih strana. Podržali su nas zaista brojni, a roditelji djece s kojima smo radile posebno. Nimalo ne pretjerujem kada kažem da bez njih ne bi bilo Spektra i zato smo posebno ustrajne u nastojanju da izgradimo mjesto koje je prvenstveno njihovo, pa tek onda naše", priča Matea. Broj članova u udruzi raste ‘Spektar’ trenutno broji 200 članova, no taj broj kontinuirano raste, baš kao i broj zaposlenika. Stručni tim čine logopedinja, 3 radne terapeutkinje koje rade I senzornu terapiju te dvije edukacijske rehabilitatorice. "Spektar prvenstveno djeluje u području socijalne djelatnosti u okviru koje pruža niz usluga. U prethodnoj godini u ovom su se polju dogodile velike promjene. Moram istaknuti kako smo se, zahvaljujući odgovornom pristupu kojeg njegujemo od početka i naglasku na poštivanje pravila i visokih standarda, u njima jako dobro snašli, pa smo bez većih poteškoća postali licencirani pružatelji socijalnih usluga namijenjenih različitim ciljanim skupinama. U tom je smislu prošla godina za nas bila jako uspješna jer smo nakon licenciranja s resornim ministarstvom ugovorili uslugu rane razvojne podrške te stručne procjene koje su namijenjene djeci, a naknadno i uslugu osobne asistencije koja je namijenjena osobama s najtežim invaliditetima. U narednom periodu nas isto tako očekuje naporan rad na ugovaranju drugih socijalnih usluga kako bismo svojim korisnicima mogli ponuditi što kompletniju uslugu. Trenutno u provedbi imamo nekoliko projekata, a ovih dana zaprimamo i pozitivne ocjene projektnih prijedloga na kojima smo u zadnje vrijeme radili. Iako se ne radi o projektu, posebno nas raduje što smo 1. srpnja započeli s institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, koja će značajno unaprijediti naš rad i omogućiti nam još bolju podršku našim korisnicima. Jedan od ključnih je trogodišnji program Ministarstva zdravstva ‘Spektar zajedništva’. Ovaj program je od izuzetne važnosti jer podržava testiranje djece s teškoćama u razvoju, pruža psihosocijalnu podršku njima i njihovim obiteljima, te organizira niz predavanja za stručnjake i suradnike. Kroz ovaj program radimo na unaprjeđenju zaštite i razvoja djece s teškoćama, što je neprocjenjivo za njihove obitelji. Što se tiče provedenih projekata, moram istaknuti inkluzivne sportske radionice, koje smo provodili u okviru projekta financiranog od Ministarstva turizma i sporta. Radionice su bile izuzetno uspješne i dobro prihvaćene, te su omogućile djeci s teškoćama da se aktivno uključe u sportske aktivnosti, što doprinosi njihovom fizičkom i emocionalnom razvoju. Već planiramo slične aktivnosti i veselimo se reći kako ćemo ih zasigurno opet ponuditi u budućnosti. Zahvaljujući podršci korporativnog sektora, koju smo primili u okviru projekta ‘Spektar filantropije’, uspjeli smo osigurati plaće za dio naših djelatnika za naredne dvije godine, što nam omogućuje pružanje besplatnih terapija i usluga te smanjuje ekonomski stres roditelja. Suradnja s tvrtkama koje prepoznaju važnost filantropije u poslovanju pokazuje kako korporativni sektor može direktno doprinijeti zajednici i podržati naše ciljeve. Naš cilj je poticanje društveno odgovornog ponašanja koje koristi pojedincima i zajednici. Svakim projektom i suradnjom nastojimo mijenjati društvo na bolje i trudimo se da djeca s teškoćama i njihove obitelji dobiju podršku koja im je potrebna za što kvalitetniji život", pojasnila je Matea. Jedan od glavnih izazova je osiguranje stabilnog i dugotrajnog financiranja Kao predsjednica udruge, suočava se s raznim izazovima, no istovremeno je inspirira podrška koju primaju od brojnih donatora i partnera. Jedan od glavnih izazova od prvog je dana osiguranje stabilnog i dugotrajnog financiranja, jer se potrebe korisnika kontinuirano povećavaju, dok su resursi ograničeni. Unatoč tome, ovo je i prilika da budu kreativni i proaktivni u pronalaženju rješenja. "Udruga ima sreću što je podržana zajednicom donatora koji prepoznaju i cijene naš rad. Ova podrška nam je ključna jer nam omogućava da se fokusiramo na dugoročnije strategije financiranja, što nam daje sigurnost i omogućava stabilnost poslovanja. Isto tako, ovakva podrška nije samo financijska injekcija; ona predstavlja i povjerenje koje su naši partneri ukazali udruzi, te tako dodatno motivirali naš tim da se s entuzijazmom suočava s izazovima. Želim se posebno zahvaliti gospodinu Daliboru Dekoviću i njegovoj supruzi Ivani za nevjerojatnu podršku koju pružaju Spektru od samih početaka. Osim što su najzaslužniji za to što danas djelujemo u ovako adekvatnom prostoru opremljenom najnovijom opremom koja nam omogućava da našim članovima pružimo usluge na najvišoj razini, njihova pomoć je bila ključna u svim presudnim trenucima, posebno onda kada smo se suočavali s izazovima. Njihova predanost našem radu ogleda se u različitim akcijama prikupljanja sredstava koje su proteklih godina organizirali. Nedavni primjer njihove inicijative uključuje akciju koju je gospodin Deković pokrenuo među svojim suradnicima. U manje od tri dana prikupili su sredstva za kupovinu skupocjenog digitalnog logopedskog seta. U ime udruge, zaposlenika i svih naših članova, želim izraziti iskrenu zahvalnost obitelji Deković. Njihova kontinuirana podrška omogućava nam da nastavimo s našim radom, pružamo kvalitetne usluge i učinimo značajan utjecaj na živote onih kojima služimo. Bez njihove pomoći, ne bismo bili tu gdje smo danas, i to zaslužuje posebno priznanje. S ovakvom podrškom imamo priliku nadvladati trenutne izazove i dodatno proširiti raspon i kvalitetu usluga koje pružamo našim korisnicima. Naš cilj ostaje jasan: osigurati što kvalitetniju podršku našim korisnicima i nastaviti graditi mrežu društvene solidarnosti koja će trajati", kategorična je Matea. Manjak mogućnosti za odrasle osobe s invaliditetom Jedan od najvećih problema s kojima se članovi u županiji suočavaju je manjak mogućnosti za odrasle osobe s invaliditetom koje, osim usluge osobne asistencije, imaju na raspolaganju vrlo malo usluga, aktivnosti ili poslova u kojima bi mogli sudjelovati. Također, pitanje boravka za odrasle osobe s invaliditetom predstavlja značajan izazov jer Grad Split trenutno nema adekvatno rješenje za tu potrebu. "Osim izazova odraslih osoba s invaliditetom, veliki problem u našoj županiji je i nedostatak podrške za mlade koji nakon završetka školovanja u centrima za odgoj i obrazovanje ostaju bez daljnjih opcija. Takvi mladi često ne pronalaze daljnje aktivnosti, podršku, ili zapošljavanje, što otežava njihovu integraciju u društvo. Ovi problemi, uz pitanje nedostatka boravka za odrasle osobe s invaliditetom, zahtijevaju dugoročna rješenja koja su uključiva i prilagođena različitim potrebama naših članova. Grad Split još uvijek nije ponudio sustavna rješenja za mnoge od tih izazova, no zajedno ulažemo napore kako bismo zajednički poboljšali situaciju. Trenutno smo posvećeni razvoju planova za stambeno zbrinjavanje osoba s invaliditetom koje ne mogu živjeti samostalno. Smatramo da je ovo pitanje ključno za unapređenje kvalitete života naših članova i osiguranje njihove stabilnosti i sigurnosti. Pružanje podrške ovim grupama zahtijeva dugoročne strategije i značajna financijska sredstva. Srećom, već uživamo podršku brojnih donatora. Naš je cilj omogućiti našim članovima da ostvare sve svoje potencijale u okruženju koje ih podržava, uključuje i osnažuje", navodi Videk. "U narednom periodu, aktivnosti naše udruge bit će usmjerene na nekoliko ključnih područja s ciljem unapređenja usluga i podrške našim članovima. Prvo, trenutačno smo posebno fokusirani na povećanje broja djece koje možemo obuhvatiti našim uslugama, jer je broj onih koji su trenutno na čekanju zaista velik. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, planiramo započeti pregovore s različitim dionicima našeg društva, uključujući Ministarstvo i lokalne samouprave. Vjerujem da ćemo uskoro moći povećati naše kapacitete i osigurati da više djece dobije potrebnu podršku. Također, opet ću napomenuti kako smo svjesni izazova u vezi sa stambenim zbrinjavanjem osoba s invaliditetom, kao što sam navela u prethodnom pitanju. Radimo na razvoju planova koji će omogućiti dugoročna rješenja i podršku našim članovima i drugim osobama u nepovoljnom položaju koje nemaju daljnje opcije nakon školovanja", kaže predsjednica i ističe da je vizija stvoriti inkluzivno okruženje u kojem svaka osoba s teškoćama ima mogućnost sudjelovati u društvu, razvijati svoje potencijale i imati podršku koja joj je potrebna. Uz podršku kakvu su do sada imali i koja raste iz dana u dan, vjeruju da će ostvariti ove ciljeve i značajno unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom na širem splitskom području. Inkluzivnost nije samo integracija, ona je stvaranje prostora u kojem svi imaju priliku dati svoj maksimum "Poruka za kraj je inspirirana našim iskustvom s Marijom, našom kolegicom koja, kao osoba s autizmom, donosi neprocjenjivu vrijednost našem timu. U današnjem svijetu rada, u kojem težimo izgradnji inkluzivnog i pravednog društva, ključno je prepoznati potencijal koji osobe s poremećajem iz spektra autizma mogu donijeti. Zapošljavanje ovih pojedinaca ne predstavlja samo moralnu odgovornost, već i priliku koja može obogatiti našu radnu sredinu. Marija, poput mnogih drugih osoba s autizmom, posjeduje izvanredne vještine, uključujući iznimnu pažnju prema detaljima, preciznost i sposobnost fokusiranja na složene zadatke. Njen jedinstveni način razmišljanja donosi inovativne ideje i rješenja koja obogaćuju naše radno okruženje. Otvaranjem vrata zapošljavanju osoba iz spektra autizma, ne samo da potičemo raznolikost, već i jačamo timsku suradnju i kreativnost. Inkluzivnost nije samo integracija, ona je stvaranje prostora u kojem svi imaju priliku dati svoj maksimum. Zapošljavanje osoba iz spektra autizma korak je prema stvaranju zajednice u kojoj svi, bez obzira na razlike, imaju jednaku priliku za uspjeh i doprinos. Odluke koje danas donosimo oblikuju budućnost, a budućnost inkluzivnosti je ona koju vrijedi graditi", poručila je Matea Videk.