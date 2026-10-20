Udruga MoSt priprema poseban dan u Splitu, posjetitelje očekuju zabava, nagradne igre i jedinstveni proizvodi

Udruga MoSt u petak, 23. listopada, organizira tradicionalno događanje "Dobar đir na Dobrom", kojim će obilježiti važne datume posvećene osobama u beskućništvu, mentalnom zdravlju i borbi protiv siromaštva. Građane očekuje cjelodnevni program, prodaja posebnih proizvoda, nastup plesnog studija te zabava za najmlađe.

Listopad je za splitsku Udrugu MoSt posebno važan mjesec. Uz obljetnicu početka rada Centra za osobe u beskućništvu u Splitu, obilježavaju se i Svjetski dan beskućnika, Svjetski dan mentalnog zdravlja te Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Upravo tim povodom, ali i kao znak zahvalnosti svima koji godinama podržavaju njihov rad, iz Udruge su najavili novo izdanje manifestacije "Dobar đir na Dobrom", koja će se održati u petak, 23. listopada.

Jedinstvena prilika za kupnju Split Style by MoSt proizvoda

Program započinje već u 10 sati, kada će korisnici i volonteri Udruge MoSt predstaviti i prodavati proizvode iz prepoznatljive kolekcije Split Style by MoSt. Riječ je o proizvodima nastalima u tiskari Udruge, a posebnost ove prodajne akcije jest što će ih građanima nuditi upravo korisnici i volonteri MoSta. Iz Udruge ističu kako je ovo jedinstvena prilika za nabavu njihovih proizvoda, ali i prilika da građani svojim dolaskom pruže podršku radu organizacije koja godinama pomaže najranjivijim članovima društva.

Od 16 sati zabavni program, ples i nagradne igre

Poseban dio događanja započinje u 16 sati, kada je predviđen zabavni program za sve generacije. Posjetitelje očekuje nastup Plesnog studija Clique, animacijski sadržaji, nagradne igre za djecu te tombola. Prodaja proizvoda Split Style by MoSt trajat će od 10 do 20 sati, dok će poslijepodnevni program biti prilika za druženje i zajedničko obilježavanje važnih datuma.

Predsjednik Udruge MoSt, Drago Lelas, pozvao je građane da se pridruže događanju i svojim dolaskom podrže rad Udruge. Organizatori poručuju kako je "Dobar đir na Dobrom" ujedno prilika za zahvalu svima koji podržavaju njihov rad, ali i za podsjećanje na važnost solidarnosti, uključivanja i pružanja pomoći osobama koje se nalaze u teškim životnim okolnostima. Događanje će se održati u petak, 23. listopada, na splitskom Dobrom, a program je otvoren za sve zainteresirane građane.