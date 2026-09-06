Udruga Feniks Split širom otvara svoja vrata u Teslinoj 15: „Ovaj prostor nama nisu samo zidovi i stolci, nego i prvo utočište u zajednici gdje su ljudi s mentalnim oboljenjima dobrodošli u svim svojim stanjima“

Nakon 6 godina službenog i čak 13 godina neslužbenog djelovanja bez stalnog prostora, Udruga Feniks Split od Grada Splita dobila je u najam prostor u Ulici Nikole Tesle 15. Važan je to trenutak za predvodnike pružanja besplatne psihosocijalne podrške i provedbu aktivnosti u zajednici. Udruga Feniks Split donosi nemjerljiv doprinos u području ljudskih prava, društvene inkluzije, zdravlja i socijalne skrbi, a novi će im prostor dodatno raširiti krila. Posjetili smo njihov „party useljenja“ i oduševili se s koliko su ljubavi i pažnje uredili svoj prostor i oplemenili ga malim znakovima pažnje koji su toliko potrebni onima koji se osjećaju usamljeno i neshvaćeno. Sve prostorije zrače umirujućim bojama, poticajnim porukama, inspirativnim citatima, a ne nedostaje ni dobre kave, kao i štiva za samopomoć.

„Presretni smo što vas možemo ugostiti u svojem prostoru nakon trinaest godina djelovanja u kojima smo se selili iz prostora raznih institucija, bez novca, s logističkim noćnim morama, ali nismo odustajali. Prva smo udruga u Dalmaciji koja je pružala besplatnu pomoć ljudima s mentalnim oboljenjima i još smo uvijek u nevjerici oko ovoga raspleta. Grad Split ovaj nam je prostor dodijelio u petogodišnji najam, a posebno smo sretni što smo blizu jezičnih gimnazija, gdje su naše najbrojnije učeničke volonterske skupine.

Ovaj prostor nama nisu samo zidovi i stolci, nego i prvo utočište u zajednici gdje su ljudi s mentalnim oboljenjima dobrodošli u svim svojim stanjima. Nikoga ne pitamo o nalazima i uputnicama, svi su dobrodošli, prvi će put imati Feniks pop-up klub gdje će tri puta tjedno moći izići iz kuće na nekoliko sati, družiti se, popiti kavu, a naša voditeljica inkluzivnog kluba pomoći će im da se upoznaju s drugim ljudima.

Mnogi su nam ljudi i udruge pomogli kroz godine bez svoga prostora, od Infozone, Udruge Help, Vijeća Bošnjaka, Hrvatske ratne mornarice, Udruge Aktivist, Doma mladih, Udruge Most… Ono što nam je nedostajalo bilo je mjesto koje je trajno i gdje ljudi uvijek mogu doći. Stotine su ljudi kroz ovih trinaest godina dotakle naš živote i počastile nas svojim povjerenjem. Ljudima najteže pada usamljenost, odbačenost, gubitak prijatelja, posla, ljubavi… Zato smo presretni što imamo svoje mjesto gdje su svi dobrodošli.

Velika smo udruga u srcu, a malena u financijama i u zaposlenicima, zato imamo stotine volontera. Još ne mogu vjerovati da vjeruju u neke moje sulude ideje sa psihijatrije. Ništa ne bih mogla napraviti bez drugih ljudi, zato mi suze dolaze na oči jer ne mogu vjerovati koliko smo donacija dobili, koliko je malih ljudi skupilo 10 000 eura, čime smo uspjeli urediti ovaj prostor. Kauč na kojem sjedimo, žuti frižider koji djeluje kao antidepresiv i klime su nam donirala – djeca. Djeca iz Osnovne škole Lučac i njihovi roditelji preko svog su volonterskog kluba te predivne učiteljice Ines Ivanovski i njezinih kolegica postali naši najveći donatori. Prekrasno je što naši ljudi, koji su često odbačeni i marginalizirani, sad sjede na kauču koji su za njih kupila dječica.

Kad govorimo o razbijanju stigme, sad se svi osjećamo zagrljeni u toj zajednici. Poslali smo pisamca svim svojim novim susjedima, da se predstavimo tko smo te da kažemo da su naša vrata otvorena svima. Mnogo se ljudi bori s usamljenošću i odbačenošću, a to mogu biti vrata prema anksioznosti i depresiji. Zato želimo napraviti jedno pitomo i lijepo mjesto gdje su ljudi dobrodošli“, ponosno ističe Marina Vidović, predsjednica Udruge Feniks Split.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli DalmacijaDanas (@dalmacijadanas)