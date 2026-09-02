Udruga Feniks Split otvara novi prostor u Teslinoj ulici

Udruga Feniks Split u subotu, 5. rujna, svečano će otvoriti svoj novi, trajni prostor na adresi Teslina 15 u Splitu. Otvaranje je zakazano za 18 sati.

Nakon godina rada i djelovanja, Udruga Feniks Split dobila je svoj stalni prostor koji će biti mjesto okupljanja, druženja, razgovora, učenja i pružanja podrške korisnicima, članovima i svim zainteresiranima.

Iz Udruge ističu kako je prostor uređen i opremljen zahvaljujući brojnim donatorima – tvrtkama, pojedincima, organizacijama, školama, prijateljima i volonterima koji su pomogli novčanim donacijama, materijalom, namještajem, radom i vremenom.

„Ovaj prostor nije samo zid, prozor, stolica ili prostorija. Ovaj prostor je dokaz što možemo napraviti kada se ljudi udruže oko plemenite ideje“, poručuju iz Udruge Feniks Split.

Svečano otvorenje bit će popraćeno glazbom, zakuskom i druženjem, a iz Udruge pozivaju sve prijatelje, članove, korisnike, suradnike, podržavatelje i donatore da im se pridruže u obilježavanju novog početka.