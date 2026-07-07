Udruga Domine nakon presude Davoru Matijeviću: "Nasilju nema mjesta u politici"

Udruga Domine oglasila se nakon što je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske potvrdio pravomoćnu presudu kojom je splitski gradski vijećnik Davor Matijević proglašen krivim za psihičko nasilje u obitelji. U priopćenju ističu kako slučaj otvara pitanje političke odgovornosti osoba koje obnašaju javne dužnosti.

Iz Udruge naglašavaju da ne žele komentirati okolnosti konkretnog slučaja izvan onoga što je utvrđeno pravomoćnom sudskom odlukom, ali smatraju da javni dužnosnici moraju zadovoljiti više standarde od onih koje propisuje zakon.

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Podsjećaju kako hrvatski propisi ne predviđaju automatski prestanak mandata gradskog vijećnika u slučaju pravomoćne presude za nasilje u obitelji, no ističu da politička odgovornost nadilazi zakonske obveze.

Prema njihovu stajalištu, osobe koje obnašaju javne funkcije trebale bi svojim ponašanjem jačati povjerenje građana u institucije, a pravomoćna presuda za nasilje u obitelji trebala bi biti ozbiljan razlog za preispitivanje nastavka obnašanja javne dužnosti.

U Dominama upozoravaju da nasilje nad ženama predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava te da društvo mora poslati jasnu poruku kako za takvo ponašanje nema mjesta ni u javnom ni u političkom životu.

Ističu i kako ovakvi slučajevi imaju šire posljedice jer mogu utjecati na povjerenje žena koje razmišljaju o prijavi nasilja i traženju institucionalne zaštite.

Na kraju priopćenja pozvali su sve političke aktere da zauzmu nedvosmislen stav prema nasilju nad ženama te svojim postupcima pokažu da javni interes, odgovornost i zaštita žrtava moraju imati prednost pred političkim interesima.