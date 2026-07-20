"Udar na sekundu, a onda trešnja kuće": Potres u rano jutro pogodio dio Hrvatske

Područje kod Siska jutros je pogodio slab potres magnitude 2,6 prema Richteru.
Prema podacima seizmoloških službi, potres je zabilježen 20. srpnja 2026. u 7:04 sati.
Epicentar je bio na području Hrvatske, oko 4 kilometra jugozapadno od Siska, odnosno približno 51 kilometar jugoistočno od Zagreba.
Potres je zabilježen na dubini od oko 5 kilometara.
- Udar na sekundu - pišu korisnici EMSC-a.
- Prvo zvuk, a onda jaka trešnja kuće. Grede na krovu su škripale - dodaje drugi.
- Tutnjava, udarac, sreslo..krevet i kuću. Kratko ali dosta jako - nižu se komentari.
- Zatreslo krevet - piše treći.
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