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"Udar na sekundu, a onda trešnja kuće": Potres u rano jutro pogodio dio Hrvatske

Evo detalja

Područje kod Siska jutros je pogodio slab potres magnitude 2,6 prema Richteru.

Prema podacima seizmoloških službi, potres je zabilježen 20. srpnja 2026. u 7:04 sati.

 Epicentar je bio na području Hrvatske, oko 4 kilometra jugozapadno od Siska, odnosno približno 51 kilometar jugoistočno od Zagreba.

Potres je zabilježen na dubini od oko 5 kilometara.

- Udar na sekundu - pišu korisnici EMSC-a.

- Prvo zvuk, a onda jaka trešnja kuće. Grede na krovu su škripale - dodaje drugi. 

- Tutnjava, udarac, sreslo..krevet i kuću. Kratko ali dosta jako - nižu se komentari.

- Zatreslo krevet - piše treći.

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