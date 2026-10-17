Udala se Lana Radeljak

Lana Radeljak, kći poznatog poduzetnika Josipa Dikana Radeljaka i preminule glumice Ene Begović, udala se za svog odabranika Antonija Barišića.

Lana je na društvenim mrežama podijelila kratke snimke s vjenčanja, pa su tako njeni pratitelji mogli vidjeli jedan od prvih bračnih poljubaca s novopečenim suprugom.

Dok je Antonio bio ozbiljan u crnom odijelu i bijeloj košulji, Lana je naprosto blistala u vrlo jednostavnoj, ali elegantnoj bijeloj vjenčanici koja je pratila liniju tijela s istaknutim prednjim dijelom. Kosa joj je u laganim valovima padala niz leđa, a s lica nije skidala prelijepi osmijeh.

Pokazala nam je i kako je njen otac bio prvi koji im je čestitao, a uz snimku stoji i posebna posveta za njega.

‘Uvijek njegova mala curica’, piše preko te snimke.

O detaljima vjenčanja se ne zna puno, no ranije je otkriveno da će biti u Zagrebu.

Lana i Antonio Barišić zaručili su se početkom svibnja 2025. godine. Sretne vijesti tada je podijelila na društvenim mrežama, objavivši fotografije dijamantnog zaručničkog prstena uz kratku poruku: 'Plot twist.'

Naknadno je ispričala kako ju je prosidba ipak iznenadila, iako su ona i Antonio već ranije razgovarali o braku i znali da žele zajedno graditi budućnost. Otkrila je i da je Antonio prije prosidbe razgovarao s njezinim ocem Josipom Radeljakom te ga zamolio za njezinu ruku.

Antonija, inače magistra kemije, neki gledatelji prepoznaju i iz showa Masterchef, piše Story.