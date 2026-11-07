Učiteljice, bankari i bajkeri za istim stolom: Kako jačati kulturu volontiranja

Volontiranje se uči odmalena, primjerom odraslih, a razvija uz podršku škola, poslodavaca i javnih institucija. Upravo su iskustva iz tih različitih sredina povezala dvanaest sudionika okruglog stola „Volontiranje: od osobne do društvene kulture“, koji je Udruga Autizam 365 održala u petak, 6. studenoga, u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Sudionici iz udruga, škola, poslovnog sektora i javnih institucija podijelili su svoja iskustva i prijedloge za snažnije uključivanje građana. Od školskih volonterskih klubova do stručne podrške udrugama, primjeri su pokazali koliko različitih načina volontiranja postoji. Razgovaralo se i o konkretnim potrebama organizacija, ali i o velikoj dobrobiti koju volontiranje donosi široj zajednici - od međusobnog razumijevanja i izgradnje povjerenja do jačanja solidarnosti, povezanosti i uključivanja.

Među prijedlozima istaknula se i ideja o osnivanju volonterskih klubova unutar gradske i županijske uprave te javnih ustanova, čime bi se dodatno potaknulo volontiranje i među zaposlenicima javnog sektora.

Razgovor je moderirala Daša Dragnić, koja je na početku podsjetila da se volontiranje često promatra kao pomoć koja ide u jednom smjeru, od volontera prema onima kojima pomažu. Iskustva podijeljena tijekom večeri pokazala su da volontiranje donosi mnogo više - osobno zadovoljstvo i razvoj volonterima, konkretnu podršku organizacijama te dugoročnu korist zajednici u cjelini.

Okrugli stol dio je kampanje „Živimo 365 - društvo koje uključuje“, a održan je u godini koju su Ujedinjeni narodi proglasili Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj.

Bez volontera mnoge udruge ne bi mogle djelovati

Iza brojnih aktivnosti udruga koje rade za opće dobro stoje ljudi koji im poklanjaju svoje vrijeme, znanje i vještine. Udrugama, pa tako i Udruzi Autizam 365, volontiranje je dio svakodnevice i nezamjenjiva podrška u radu. Bez volontera mnoge aktivnosti ne bi bilo moguće provoditi, a pojedine udruge teško bi mogle i opstati.

O važnosti volontiranja za rad organizacija civilnog društva govorili su Antonia Matković Puljek iz Udruge MI - Volonterskog centra Split, Nikola Tadić iz Saveza udruga za autizam Hrvatske i Antonia Popić iz Udruge ZNAKujmo Svi.

Prema njihovoj ocjeni, volontiranje u Hrvatskoj još nije dovoljno razvijeno. Potrebno ga je sustavnije promicati i snažnije poticati na nacionalnoj razini kako bi se više građana odlučilo uključiti. Posebno je istaknuta važnost povezivanja organizacija, razmjene iskustava i stvaranja okruženja u kojem će volontiranje biti prepoznato kao vrijednost i sastavni dio društvene kulture.

Djeca volontiranje upoznaju kroz primjer odraslih

Kako odluka o volontiranju izgleda iz osobne perspektive, približili su Ivan Santica i Vinka Marušić, volonteri Udruge Autizam 365, te Ines Ivanovski, učiteljica OŠ Lučac i koordinatorica Volonterskog kluba „Lučac“.

Za vrijeme koje posvećuju drugima ne dobivaju novčanu naknadu, a nagradu pronalaze u osjećaju osobnog ispunjenja, zajedništvu i spoznaji da svojim angažmanom nekome mogu uljepšati svakodnevicu. Svojim primjerom vrijednost volontiranja prenose i vlastitoj djeci.

Sve troje istaknulo je koliko je važno djecu odmalena upoznavati s volontiranjem, razvijati empatiju i osjećaj odgovornosti prema drugima. Upravo kroz konkretna iskustva, druženje i pomaganje djeca uče da i sama mogu biti pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

Od radnih akcija do stručne podrške

Čišćenje i uređenje prostora, organizacija zajedničkih akcija, ali i komunikacijska i stručna podrška udrugama, samo su neki od načina na koje se tvrtke i organizacije mogu uključiti u volontiranje.

Pero Pilić iz BMW MK Dalmacija, Ivan Perišić iz agencije Vrh komunikacije i Tonči Dumanić iz OTP banke podijelili su iskustva o tome kako volontiranje može postati dio kulture tvrtke ili kluba.

Veličina organizacije pritom nije presudna. Važno je potaknuti zaposlenike i članove na uključivanje, prepoznati njihov doprinos i stvoriti uvjete u kojima se volontiranje podržava. Poslodavci taj angažman mogu poticati i konkretnim pogodnostima, primjerice omogućavanjem slobodnog dana za volontiranje.

Njihova iskustva pokazala su da svatko može pridonijeti na svoj način - svojim vremenom, znanjem, profesionalnim vještinama ili jednostavno spremnošću da pomogne.

Prostor za snažniju podršku Grada i Županije

Javne institucije mogu pomoći da se građani lakše uključe u volontiranje, ali i same otvoriti nove mogućnosti za angažman. O toj su ulozi govorili Mate Omazić iz Grada Splita, Edita Maretić Dimlić iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije te Grozdana Ribičić, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića.

Predstavnici Grada i Županije podsjetili su na programe kojima pomažu najranjivijima, od financijske podrške do donacija obroka. Istaknuli su da postoji prostor za napredak te da su povratne informacije s terena važne za unapređenje sustava podrške.

U razgovoru je otvorena i ideja o osnivanju volonterskih klubova unutar gradske i županijske uprave te javnih ustanova, kako bi i javni sektor vlastitim primjerom dodatno pridonio razvoju kulture volontiranja.

Ravnateljica knjižnice poručila je da je prostor knjižnice uvijek otvoren za ovakve inicijative, susrete i razgovore koji povezuju građane i organizacije.

Volontiranje kao dio kulture zajednice

„U petak smo čuli koliko različitih ljudi u Splitu već volontira, od djece iz Volonterskog kluba Lučac do zaposlenika banke i članova motokluba. Njihove priče pokazuju da volontiranje može postati dio svakodnevice kada mu škole, poslodavci i institucije otvore vrata. Ono nije samo odgovor na konkretne potrebe, nego i način na koji gradimo međusobno razumijevanje, povjerenje, solidarnost i zajednicu u kojoj se svatko osjeća uključenim. Udrugama, pa tako i našoj, volonteri su nezamjenjiva podrška i bez njih velik dio aktivnosti ne bismo mogli provoditi. Zato želimo potaknuti što više ljudi da se uključe, svatko prema svojim mogućnostima“, poručila je Marina Vitali Grbeša, predsjednica Udruge Autizam 365.

Udruga Autizam 365 najavila je i nastavak razgovora o ovoj temi. Početkom sljedeće godine planira organizirati fokus grupe koje će okupiti predstavnike različitih sektora, volontere i zainteresirane građane, s ciljem oblikovanja konkretnih prijedloga i zaključaka koji bi mogli pridonijeti snažnijem razvoju volontiranja u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Poziv svima koji razmišljaju o volontiranju

Volontiranje ne mora zahtijevati mnogo vremena niti posebne uvjete. Ponekad je dovoljno nekoliko sati mjesečno, određena vještina ili jednostavno želja da se nekome pomogne.

Udruga Autizam 365 poziva sve zainteresirane da se uključe u njezine aktivnosti ili pronađu neku od brojnih organizacija kojima je volonterska podrška potrebna.

Zainteresirani se mogu javiti Udruzi Autizam 365 na autizam365@gmail.com ili Volonterskom centru Split, koji povezuje volontere s organizacijama kojima je pomoć potrebna.

O Udruzi Autizam 365

Udrugu Autizam 365 osnovali su u prosincu 2022. godine roditelji djece iz spektra autizma kako bi svojoj djeci osigurali kvalitetniji život, veću uključenost u zajednicu i jednake mogućnosti.

Danas okuplja gotovo 200 članova - djecu, mlade i odrasle osobe iz spektra autizma te njihove obitelji. Organizira ljetne kampove, kreativne, glazbene, terapijske, sportske, edukativne i društvene aktivnosti, a aktivno zagovara prava osoba iz spektra autizma, osobito u području obrazovanja i uključivanja u zajednicu.

Velik dio svojih aktivnosti Udruga provodi zahvaljujući predanosti volontera, čiji angažman predstavlja jedan od temelja njezina djelovanja.