Učiteljica koja je učenika s prilagođenim programom uputila na dopunski rad: „To je najbolje što nam se oboma dogodilo, a prisilna integracija učenika s poteškoćama je nakaradna“

Iako su se nastavničke grupe pokazale kao iznimno snažan alat u okupljanju istomišljenika koji žele bolji obrazovni sustav i razmjenu pozitivnih iskustava, učitelji se nerijetko boje javnih istupa. Njihovi su komentari često pod povećalom kolega, ravnatelja pa i viših instanca, „netko to gore vidi sve“ – mnogi su se opekli i odlučili za tišinu ili anonimne objave. Međutim, učiteljica Danijela Saraf svojom je objavom o iskustvu dopunskog rada vlastitoga učenika u razrednoj nastavi odlučila napraviti velik korak i progovoriti o prevažnim pitanjima: nesustavnoj, neorganiziranoj i često nakaradnoj inkluziji učenika s poteškoćama; razbijanju stigme o dopunskom radu; manipulacijama papirologijom radi boljih ocjena; proračunatosti u poklanjanju ocjena radi izbjegavanja problema, a ponajviše o paradoksu da o prevažnim učioničkim pitanjima odlučuju neke panteonske instance koje nemaju veze ni s učionicom ni s inkluzijom.

Što danas znači inkluzija u kontekstu obrazovnog sustava kako je trenutačno postavljen? Jesu li učitelji jednako osposobljeni za rad s prosječnim učenicima u odnosu na one s poteškoćama ili na darovite?

- Obrazovni sustav svako malo pronađe novo područje na koje se, najčešće neplanski i bez odgovarajuće edukacije, stavlja naglasak. Prvo smo snažno naglašavali rad s djecom s teškoćama, a sada vidim da ćemo otići u drugi ekstrem – prema darovitoj djeci. Istodobno smo vrlo malo usmjereni na onu većinu, na učenika koji svojim sposobnostima, ponašanjem i rezultatima pripada prosjeku. Za rad s takvim učenikom mi smo se, zapravo, školovali; naši su se primjeri i tijekom obrazovanja uglavnom bavili prosječnim učenikom.

Ne može nekoliko sati edukacije o pristupu djeci s teškoćama riješiti konkretan slučaj u razredu. Kada bi to bilo tako jednostavno ne bi postojali edukacijski rehabilitatori koji studiraju 5 godina, ako se sve to može „ugurati“ u 6 sati edukacije. Svako je dijete individua sa svojim konkretnim teškoćama, sposobnostima i potrebama. Zato su mi često problematične općenite upute koje se pokušavaju primijeniti na svako dijete na isti način.

Zašto se toliki učitelji samostalno u razredu bave djecom s poteškoćama, bez pomoći drugih?

- Jer je sustav zakazao. Funkcionira po principu: „Uvalimo to učiteljima, tako je najjeftinije.“ Zapošljavanje šireg spektra stručnjaka koji bi stvarno radili s djecom s teškoćama očito je znanstvena fantastika. Moje me posljednje iskustvo dopunskog rada s učenikom ponovno potaknulo da o tome progovorim jer sam se uvjerila koliko „više instance“ često nisu svjesne ni stvarnih potreba djece ni uvjeta u kojima rade učitelji. Povod našem razgovoru upravo je moja izjava da je taj dopunski rad bio najbolje što se moglo dogoditi i meni i učeniku, kao i brojne reakcije koje je naša priča izazvala.

Ja sam se kroz taj rad zaista uvjerila da to dijete u redovnoj nastavi nisam stigla dovoljno upoznati. Bilo je izgubljeno u masi. Tek kada sam radila s njim jedan na jedan, vidjela sam koliko mu vremena treba da usvoji određeni sadržaj. Nije stvar u tome da nije mogao ništa usvojiti, nego mu je za ono što druga djeca svladaju u relativno kratkom vremenu trebalo znatno više vremena. A vi kao učitelj, kada imate još dvadesetak učenika, jednostavno nemate mogućnost svakome dati dvostruko više vremena. Od vas se očekuje da u 45 minuta ostvarite zadani odgojno-obrazovni ishod, a njemu je za isti sadržaj možda trebalo dvostruko više vremena.

I znam da će se oni koji će se osjetiti prozvanima odmah uhvatiti za rečenicu: „Pa smanjite mu ishode.“ Ali ja nisam stručna osoba koja može proizvoljno odlučivati do koje se razine neki ishod treba ili može spuštati. Tim koji provodi obradu učenika i u kojem sudjeluje više različitih stručnjaka upravo bi zato, uz opis stanja i sposobnosti učenika, trebao dati i puno konkretniju stručnu smjernicu o tome što se od tog učenika realno može očekivati.

Kako se nositi sa slučajevima gdje se od Vas očekuje da istovremeno vodite računa o nekom prosjeku razreda, koji u očekivanom vremenu prati i usvaja ishode, i s djetetom koje evidentno zaostaje?

- Ne vidim smisao u tome da postoji cijeli niz osoba koje rade obradu učenika i procjenjuju njegove sposobnosti i potrebe, a onda učitelju ne daju konkretnu uputu: koja su očekivanja, koje ishode učenik treba ostvariti, na koji način ga vrednovati i što se konkretno od mene očekuje u učionici.

Ako je riječ o učeniku za kojega je utvrđeno da treba prilagođeni program, onda bi stručni tim, na temelju svoje procjene njegovih sposobnosti i teškoća, trebao jasno odrediti koje razine pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda učenik može ostvariti i što se od njega u konkretnom području može očekivati. Tako izrađen prilagođeni program trebao bi biti stvarna radna osnova učitelju – dokument prema kojem će planirati rad, prilagođavati sadržaje i zahtjeve, pratiti napredovanje učenika te ga na kraju i objektivno vrednovati. Ne mogu ja, nakon što mi se dostavi nalaz u kojem piše da dijete ima određene teškoće, sama proizvoljno odlučivati koliko ću neki ishod „spustiti“. Za to nisam stručna. Ako je više stručnjaka procjenjivalo dijete, onda očekujem da njihov nalaz i preporuke budu dovoljno konkretni da učitelju daju odgovor na pitanje: što ovo dijete realno može usvojiti i prema kojim ćemo kriterijima procijeniti je li to ostvarilo? U protivnom se odgovornost ponovno prebacuje na učitelja. Od njega se očekuje da sam procijeni granice djetetovih mogućnosti, sam odredi koliko će prilagoditi sadržaj, sam postavi kriterije i na kraju još odgovara za to je li sve napravio kako treba. To nije sustav. To je prebacivanje odgovornosti na prvu liniju – na učitelja. Ja na satu ne mogu procjenjivati njegovu emocionalnu zrelost, intelektualnu spremnost i sve ostalo što bi trebalo biti procijenjeno kroz stručnu obradu, a onda još istodobno nagađati kako bih trebala vrednovati učenika koji ne može pratiti nastavu na način na koji je prati većina.

Koliko sam samo puta čula: „Danijela, pa što se ti opterećuješ toliko s time? Daj mu dva i riješila si problem!“ Da, papirnato sam riješila problem s poklonjenom dvojkom. Ali ja ne mogu dijete pustiti da sjedi „kao biljka“ na nastavi i da ga tijekom sata nijednom ne pokušam uključiti. Ako ga prozovem, a njemu treba jako puno vremena da dođe do odgovora, dok izvučem taj jedan odgovor, može proći ponekad i deset minuta. Ako imam troje takvih učenika u razredu, to je trideset minuta nastavnog sata. Kad će ostali učenici doći onda na red?

Kako opće izgleda procedura procjene u Vašem slučaju? Kad vam dođe dijete koje ima neke određene potrebe, pomaže li vam stručna služba ili ste prepušteni sami sebi?

- Imamo stručnu suradnicu edukacijsko-rehabilitacijskog profila koja nam daje preporuke. Problem je što su te preporuke često vrlo općenite: povećajte slova, smanjite količinu zapisa na ploči, stavite učenika u prvu klupu, više ga usmeno ispitujte. To su preporuke koje na papiru zvuče dobro, ali se u konkretnoj učionici često ne mogu jednostavno provesti. Ako bih svakog učenika koji zbog svojih teškoća ne može pratiti ostatak razreda svaki put dodatno usmeno ispitivala, jednostavno ne bih imala vremena raditi s ostalima.

Slušajući kolege koji odlaze na Erasmus razmjene i različite edukacije, uočila sam jednu stvar koja mi je posebno ostala u sjećanju: u nekim sustavima uz učenika, koji ima neke određene potrebe, sjedi učiteljica koja je dodatno educirana za rad s takvom djecom. Konkretno, kolegica mi je pričala o iskustvu iz Portugala gdje u istom razredu uz učenika radi dodatno educirana osoba, s posebnim materijalima i knjigama. Dok ostatak razreda radi jedan sadržaj s „glavnom“ učiteljicom, ona s tim učenikom radi ono što je njemu potrebno i vodi ga prema razini znanja i ostvarivanja ishoda koju on, s obzirom na svoje sposobnosti i teškoće, može dosegnuti. Ne očekuje se da dijete radi isto što i ostatak razreda samo zato da bismo mogli reći da je uključeno.

To je meni primjer funkcionalne integracije. Dobro pokazuje razliku između stvarne inkluzije i pukog fizičkog sjedenja djeteta u istom razredu. Nije integracija to da roditelju damo na uvid papir i kažemo: „Tamo sve lijepo piše.“ Integracija sama po sebi nije problem. Problem je način na koji je mi provodimo, bez dovoljno ljudi, vremena i konkretne podrške. U takvom sustavu na kraju ispaštaju učitelji, ispaštaju druga djeca, a najviše ispaštaju upravo djeca s teškoćama.

Koliko su roditelji važan faktor u snalaženju i rezultatima učenika s poteškoćama?

- Važniji nego što se želi priznati. Čini mi se da nam kroz zakone, pravilnike i papire Ministarstvo stalno servira bajke o nekakvoj idealnoj inkluziji, očekujući da učitelj u 45 minuta i uz još dvadesetak učenika u razredu sve to uspješno provede u djelo. Roditelji često dolaze u školu s tim istim nerealnim očekivanjima, tražeći primjenu papirnatih ideja ne vodeći računa o realnosti u učionici. Učitelj ima odgovornost prema svim učenicima u razredu – i roditelji te druge djece s punim pravom očekuju da se posvetim i njihovu djetetu, a ne da cijeli sat stane zbog jedne situacije. Nigdje se u tim papirima ne spominje što bi roditelj trebao napraviti, koliko je bitno njegovo vrijeme posvećeno djetetu, koliko je važan roditeljski angažman i čvršći nadzor kada je djetetu potrebna dodatna pomoć. Inspekcije se ne bojim jer, ako bih dobila neku nesuvislu primjedbu, pitala bih: „U redu, pokažite mi kako to konkretno treba izgledati u praksi.“ Ne u teoriji i ne na papiru. Dođite u učionicu, odradite taj nastavni sat, posvetite se svemu što piše da tom djetetu treba, provjerite usvojenost ishode na kraju sata i istodobno provjerite jesu li i sva ostala djeca naučila ono što trebaju. Vjerujte mi, nije dobro kada nam naredbe i nadzore donose ljudi koji nisu vidjeli kako učionica stvarno izgleda.

Kako se na kraju sav taj kaos reflektira na rezultate? Mislite li da neki linijom manjeg otpora „daju dva“ ili se odvija aktivna borba za promjene?

- Aktivne borbe da se nešto promijeni sigurno nema. Da je ima, već bi se o tome više govorilo i u javnosti. Srećom, imala sam roditelje koji imaju volju; čak i kada nisu visoko obrazovani i ne snalaze se u šumi pravilnika, barem žele pomoći svom djetetu. Imam slučaj djevojčice koja ima ozbiljne teškoće, radi s divnom i posvećenom pomoćnicom u nastavi, a roditelji uz sve svoje životne probleme poslušaju moje sugestije i vježbaju s njom koliko mogu. Zato sam im rekla da ju ne bih izdvajala iz redovnog razrednog okruženja jer vidim koliko se trudi i koliko napreduje. Znam da bi u posebnom razrednom odjelu stagnirala. Roditelji surađuju kako bismo svi učinili najviše što možemo, a djevojčica je nevjerojatno napredovala – dobila je volju, elan i osjećaj vlastite važnosti.

Koliko učenika s kojima radite ima neku vrstu poteškoća, prilagodbe ili općenito rješenja, „papira“ koji zahtijeva individualni ili prilagođeni rad?

- Čini mi se da sam čula podatak da u mojoj školi sa 600 učenika njih oko 120 ima neki „papir“. To je nevjerojatan i zastrašujući postotak.

U kontakt smo stupile kad ste vrlo otvoreno u jednoj nastavničkoj grupi pisali o svojem iskustvu dopunskog rada sa svojim učenikom, osnovnoškolcem. Obično se na dopunski rad gleda kao na nešto strašno, praktički kao na kaznu i za dijete i za nastavnika. Kako se dogodilo to da ste i Vaš učenik i Vi iz te situacije izvukli sve najbolje?

- Nemojte misliti da se isprva nije šuškalo da sam bezosjećajna i da nemam empatije te da je lakše samo pokloniti dvojku i riješiti se problema. No sama procedura slanja djeteta s prilagođenim programom na dopunski rad iznimno je zahtjevna i osjetljiva. Zahtijeva brdo bilješki u e-dnevniku, česte razgovore s roditeljima, službena sazivanja razrednog vijeća, uključivanje stručne službe u razgovor s roditeljima, davanje nebrojenih prilika djetetu i obitelji kako bismo se konačno pomaknuli s mrtve točke. Tek kada iscrpimo apsolutno sve mogućnosti i procedure te sve to na vrijeme uredno evidentiramo u e-dnevniku – jer u našem je obrazovnom sustavu najvažnije da „na papiru sve štima“ – tek tada roditeljima možemo najaviti upućivanje djeteta na dopunski rad. Ja sam imala sreću što su se roditelji na kraju u potpunosti složili s našom odlukom. Ja sam već nakon prvog dana dopunskog rada osjetila da učenik lijepo radi i da može puno više od onoga što je pokazivao u redovnoj nastavi. Ohrabrivala sam ga i objašnjavala mu da se to sve ne događa zato da bi ga se kaznilo, nego zato da lakše i s razumijevanjem prati matematiku u četvrtom razredu.

Nakon nekoliko odrađenih dana zamolila sam školskog psihologa da porazgovara s njim kako bih bila sigurna da smo ispravno odlučili. Željela sam saznati kako učenik doživljava dopunski rad. Iako smo lijepo radili, bio je usamljen u razredu, a pod odmorom se nije imao s kim igrati. Sve to može biti baš neugodna situacija za učenika. Potvrdu sam dobila i od školskog psihologa, a i od roditelja već drugog dana. Otac je rekao da je prvi put bez drame sam pisao zadaću koju bih mu zadala svaki dan. Posložio bi tablice s množenjem, dijeljenjem i brojevne crte koje sam mu plastificirala u boji te počeo sam redovito vježbati. I sama sam primijetila kako mu samopouzdanje raste, kako postaje svjestan da on može puno više od onoga što je pokazivao tijekom nastavne godine. 25 sati dopunskog rada uz individualni pristup i moju posvećenost samo njemu bilo je korisnije od 140 nastavnih sati tijekom redovne nastave. I stoga ne podržavam poklanjanje dvojke kako bih se riješila „problema“. Ja tako ne mogu raditi. Meni moja savjest i radna etika to jednostavno ne dopuštaju. Ja iz tog djeteta želim izvući temeljno znanje, a ne lažnu ocjenu.

Što mislite o posljedicama linije manjeg otpora?

- I djeca s teškoćama moraju biti funkcionalna u društvu jednog dana kad odrastu. Što mi kao društvo dobivamo ako im stalno snižavamo kriterije samo zato da bismo pokazali empatiju prema tom djetetu? Dugoročno im možemo napraviti veliku štetu. Odgovorno tvrdim da ih linijom manjeg otpora dovodimo u situaciju da izađu iz škole bez osnovnih funkcionalnih znanja i vještina. Ne želimo da nam roditelj dođe, da nas prijavljuje, da nas nadziru iz MZOM-a, AZOO-a…. Roditelj želi peticu – dat ćemo peticu. Kakav je to način? Empatija nije poklanjati ocjenu. Empatija je kad svaka osoba u sustavu pomogne tom djetetu kako bi jednoga dana bio što samostalniji i kako bi bio koristan član društva. A što mi radimo? Od njih napravimo „nesposobnjakovića“ koji nije naučio osnovnu životnu lekciju da za sve treba uložiti trud. Moj mi je učenik sve to potvrdio. Bio je sretniji i zadovoljniji jer je shvatio da mu želim pomoći i da je i on sposoban uz trud i redoviti rad samostalno savladati matematiku. Kada dijete samo sebi zacrta da nešto ne može, vrlo ga je teško izvući iz te letargije i osjećaja beznađa.

Kako se škole nose sa sve više djece koja trebaju neku vrstu prilagodbe? Ima li dovoljno vremena, prostora i ljudstva za sve?

- Ovdje je važno razlikovati dvije stvari koje se u praksi često pogrešno nazivaju istim imenom. Kod redovitog programa uz individualizirane postupke učenik i dalje ostvaruje sadržaje i odgojno-obrazovne ishode redovitog programa. Ono što se prilagođava jesu načini i metode rada, postupci poučavanja i provjeravanja, tempo rada, oblici podrške i drugi postupci koji učeniku omogućuju da lakše svlada isti programu kao i ostali. Kod prilagođenog je programa drugačija. Tu se sadržaji, zahtjevi i očekivanja prilagođavaju stvarnim sposobnostima i potrebama učenika. Dakle, nije riječ samo o tome da ćemo istu stvar objasniti na drugi način, nego se i ono što od učenika očekujemo može bitno razlikovati od redovitog programa. Problem nastaje kada se sve to na papiru riješi, onda se od jednog učitelja očekuje da u isto vrijeme provodi redoviti program za većinu učenika, individualizirane postupke za jedne, prilagođeni program za druge, a uz to još vodi računa o svim ostalim potrebama razreda.

Problem kulminira kad dođemo do famozne inkluzije i uvjeta za njezino provođenje. Opet mogu govoriti iz svoje perspektive – mi dobijemo rješenje prema kojem bi dijete trebalo biti uključeno u određeni oblik školovanja (najpotrebniji su nam posebni razredni odjeli), a istodobno nemamo dovoljno prostora ni za redovnu nastavu. Kada je riječ o učenicima kojima je potrebna puno intenzivnija podrška, čak ni uz stručnu službu ne možemo osigurati redovnu podršku jer je previše učenika s rješenjima o primjerenom obliku školovanja i taj broj raste iz godine u godinu, a broj stručnih suradnika se ne povećava. A što ćemo s roditeljima koji se ne slažu s procjenama, koji se boje stigme, pitaju se „što će selo reći“ ili se žale na rješenja? Imamo situacije u kojima je očito kako dijete ne može funkcionirati u redovitom razrednom okruženju, ali se traži da ga se zadrži pod svaku cijenu. Roditelji imaju zadnju riječ i MZOM im dozvoljava da odbiju preporuku Gradskog ureda za obrazovanje uz izgovor da npr. ne mogu voziti dijete u školu koja ima uvjete prihvatiti njihovo dijete ili jer roditelji ne žele potpisati suglasnost jer očekuju da škola osigura svu moguću podršku. Traži se edukacijski rehabilitator, traži se dodatna podrška, traži se svemogući učitelj koji bi istodobno trebao biti stručnjak za sve. Kad bi barem netko iz Ministarstva skupio hrabrosti i suočio se s nama učiteljima, da čuju kako to izgleda u realnosti, iz neposrednog iskustva, a ne da stalno po medijima iščitavaju floskule s papira!

Čini li Vam se da se učitelji boje biti strogi i dosljedni kad shvate da se od njih traži više nego što mogu podnijeti?

- Naravno da se boje. Jer nema ništa lakše nego pronaći neku učiteljevu bezazlenu proceduralnu pogrešku. Umjesto da se razgovara o uvjetima rada, stvarnim potrebama učenika i dobrobiti svih sudionika obrazovanja, mi se često lomimo oko administracije. U konačnici učitelj strahuje jer je prvi na udaru. Mi smo na prvoj liniji i odgovorni smo za sve. Ostali se skrivaju iza nas. Roditelji traže odgovore od učitelja, inspekcije također. Kad se probije ta prva linija, onda idu dalje. Jako sam nezadovoljna takvim sustavom i užasno iscrpljena. Sramotno je koliko se često želi izbjeći stigma povezana s teškoćama djeteta, a istodobno se dijete gura u sustav u kojem ne može stvarno funkcionirati i na taj mu se način, umjesto pomoći, nanosi još veća šteta. Najviše upravo tom djetetu, koje se iz dana u dan suočava sa zahtjevima koje ne može pratiti, ali i svim ostalim učenicima u razredu kojima se istodobno uskraćuju vrijeme, pažnja i uvjeti potrebni za njihov vlastiti napredak. Zato se ovakav sustav mora mijenjati. Inkluzija ne smije biti samo formalno uključivanje djeteta u redoviti razred, bez stvarnih uvjeta da u njemu napreduje. Ako želimo da inkluzija doista bude u najboljem interesu djeteta, moramo osigurati stručnu podršku, dovoljno ljudi, jasne kriterije i uvjete u kojima će se moći kvalitetno raditi i s djetetom s teškoćama i sa svom ostalom djecom u razredu.

Koje su najveće stigme u obrazovnom sustavu?

- Dopunski rad i ponavljanje razreda. U nekim je drugim obrazovnim sustavima sasvim normalno da učenik ponovi razred ako nije ostvario ono što je potrebno. Kod nas se to još uvijek doživljava gotovo kao katastrofa i sramota. Kao da smo djetetu time nanijeli nepopravljivu štetu. A ponekad je upravo suprotno, veća se šteta napravi kada dijete iz godine u godinu guramo dalje, iako nema temeljna znanja i vještine potrebne za praćenje nastave.

To sam najbolje vidjela na primjeru svojega učenika. On je u školu došao s izrazito lošim predznanjem. Nije znao ni slova, matematika mu je bila potpuno apstraktna i trebalo mu je puno više vremena nego drugoj djeci da usvoji i najosnovnije sadržaje. Već je jednu godinu bio odgođen pri upisu u školu, ali mislim da bi mu možda još veću korist donijelo da je ponovio prvi razred. Ne zato što je trebalo „kazniti“ dijete, nego zato što mu je trebalo omogućiti dodatno vrijeme da sazrije, da usvoji temeljna znanja i da se postupno i sigurno uključi u školski sustav. Umjesto toga, došli smo do četvrtog razreda, a on se još uvijek borio s osnovama. I onda se od njega očekuje da prati program četvrtog razreda kao da je prethodne tri godine sve uredno usvojio. To jednostavno nije realno.

Milijun puta sam razgovarala o njemu sa stručnom službom, roditeljima, ravnateljem, kolegama i objašnjavala da nam treba dodatno vrijeme za rad. Dopunski rad nam je upravo to omogućio. Dobila sam priliku sjesti s njim jedan na jedan, upoznati ga, vidjeti što stvarno može i gdje zapinje, ali i pokazati mu da može nešto naučiti i uspjeti. I na pitanje je li mi taj dopunski rad na kraju trebao, moj je odgovor – da, itekako. Savjest mi je čista. Mislim da moramo prestati doživljavati dopunski rad i ponavljanje razreda kao kaznu ili neuspjeh. Ponekad je upravo to odgovorniji izbor od toga da dijete samo formalno prebacujemo iz razreda u razred, zatvaramo oči pred činjenicom da nije usvojilo ono što mu je potrebno za sljedeći razred. Nemojmo glumiti empatiju poklanjajući dvojke. Budite iskreni i recite da vam se nije dalo dolaziti i dodatno raditi s djetetom koje je trebalo imati zaključenu jedinicu.

Ima i takvih slučajeva?

- Ima. Slučajeva „empatičnih dvojki“. Ja, eto, nisam empatična jer je moj učenik dolazio na dopunski rad svako jutro kako bismo nas dvoje radili, dok su neki već isplanirali odlazak na more. Dopunski rad je dio našeg neposrednog rada i na to treba biti spreman.Treba li biti plaćen kao prekovremeni rad ili nekako drukčije, to je problem koji bi trebao riješiti sindikat. Ljutimo se kada ljudi izvan sustava obrazovanja kažu da imamo godišnji odmor tri mjeseca, a ne zapitamo se ima li kolega kojima je “vječno godišnji”, kojima bi najviše odgovaralo da tijekom ljeta nikada ne moraju doći u školu, čak i kada bi taj dopunski rad bio plaćen. Naravno da ne govorim o većini učitelja koji svoj posao rade odgovorno, nego o onima koji traže načine da rade što manje. Kao i u svakom sustavu, tako i u obrazovanju postoje ljudi koji posao rade predano, odgovorno i više nego što se od njih očekuje, ali postoje i oni koji stalno traže načine da rade što manje. Za njih vrijedi ona stara, pomalo gruba, ali slikovita rečenica: ne može se njima toliko malo platiti koliko malo oni mogu raditi.

Kako popustljivost utječe na obrazovne ustanove?

- Posljedice popustljivosti se možda ne vide odmah, ali naposljetku se itekako pokažu. Imamo nacionalne ispite, ali oni nisu potpuno relevantno mjerilo jer učenici, osobito osmaši, često nisu dovoljno motivirani za njihovo pisanje. Možemo mi spuštati kriterije, dijeliti visoke ocjene i kratkoročno izgledati uspješni, ali srednja škola vrlo brzo pokaže stvarno stanje. Ako učenik nije usvojio temeljna znanja i nije razvio radne navike, to će se prije ili poslije pokazati. Popustljivost nije dobrota prema učeniku. To je samo odgađanje problema, a najveću cijenu na kraju plaća upravo učenik.

Imate li u poslovnom ili privatnom životu problema zbog svojega stava o ovoj osjetljivoj temi?

- Uglavnom nemam problema. U školi i u mjestu u kojem radim već skoro trideset godina slovim kao jedna od tri najstrože, odnosno najzahtjevnije učiteljice, pa su ljudi na moj rad i kriterije već navikli. Naravno, ponekad se dogodi da se kolege i ja sukobimo u raspravama o ovoj temi, no uglavnom na kraju samo konstatiramo da se oko nje jednostavno ne možemo složiti. Što se tiče Ministarstva, s njima nemam problema, ponajviše zato što njih mišljenja i stvarna iskustva učitelja s terena ionako ne zanimaju previše, već im je najvažnija forma i da na papiru sve štima.

Mislite li da se danas individualizacije i prilagodbe zloupotrebljavaju?

- Apsolutno, zlouporaba je ogromna. Prema mojoj procjeni, tek je oko 10 posto rješenja o primjerenom obliku obrazovanja doista opravdano i stvarno potrebno, dok je preostalih 90 posto čista zlouporaba. Sve se radi s ciljem da dijete bez ikakvog truda i muke lakše upiše željenu srednju školu, a kasnije i fakultet. Najveća se nepravda ovdje čini onim učenicima i roditeljima koji pošteno rade i ne žele zlorabiti sustav niti raditi medvjeđu uslugu svom djetetu. Problem je što na svjedodžbama nigdje ne postoji nikakva oznaka niti napomena iz koje bi srednja škola imala uvid je li učenik ocjenjivan prema redovnom programu, uz individualizirane postupke ili po prilagođenom programu.

Zbog tog nedostatka transparentnosti događaju se nevjerojatne situacije: učenici koji su osnovnu školu završili po prilagođenom programu bez problema se, zahvaljujući nerealno visokim ocjenama, redovnim putem upišu u gimnaziju. Srednjoškolski profesori tek nakon mjesec ili dva shvate kakvog zapravo učenika imaju u klupi, ali tada je već kasno. Time je grubo oduzeto mjesto onom djetetu koje je marljivo učilo po redovnom programu, a ostalo je ispod crte na rang-listi za upise. I naravno, nitko naknadno neće pozvati to oštećeno, marljivo dijete da ipak upiše školu koju je željelo i zaslužilo. U takvim situacijama nema pravde. To je čista manipulacija sustavom.

Kriteriji su se srozali, učiteljima svi pušu za vratom i lakše je popustiti nego se boriti, a djeca na kraju ostanu u onom iluzornom oblaku: „Muko moja, prijeđi na drugoga.“ A onda od te iste djece sutra očekujemo da budu savjesni građani i odgovorni radnici – to je smiješno. Kada bi naši nadređeni iz Ministarstva i Agencija ušli u učionice i vidjeli kako sve to izgleda u stvarnosti, u praksi, a ne na “ružičastim” papirima, možda bi se nešto i pomaknulo. Ovako nam preostaje polaziti od samih sebe i nadati se da ćemo, uz radnu etiku i čistu savjest, zdravi dočekati mirovinu.