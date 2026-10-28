Učiteljica 17 godina bila na bolovanju i primala punu plaću: Sada joj prijeti 10 godina zatvora

Slučaj 62-godišnje učiteljice iz Duisburga, koja je 17 godina bila na bolovanju uz punu plaću, izazvao je veliko negodovanje u Njemačkoj. Iako godinama nije radila u struci, nastavila je primati redovita primanja, uključujući povećanja plaće i odštete za neiskorišteni godišnji odmor. Sada bi se zbog sumnje na prijevaru mogla suočiti s ozbiljnim kaznenim posljedicama, prenosi Fenix magazin.

Državno odvjetništvo podiglo je protiv nje optužnicu, a o tome hoće li biti prihvaćena i postupak započeti odlučit će Zemaljski sud u Duisburgu.

Devet godina prošlo je prije nego što je slučaj privukao pozornost nadležnih

Nastavnica je nakon studija počela raditi na strukovnoj školi u Weselu, u saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Godine 2009. otvorila je bolovanje zbog psihičkih problema, a liječničke potvrde o nesposobnosti za rad redovito su joj produljivane.

S vremenom su se, međutim, pojavile opravdane sumnje u to je li doista bila nesposobna za obavljanje svojeg posla.

Kada je 2015. na čelo škole došao novi ravnatelj, nastavnica ondje već odavno nije bila prisutna. Kako je izjavio za njemački list BILD, za njezino ime dotad uopće nije čuo.

Unatoč tome, prošlo je još devet godina prije nego što je u proljeće 2024. slučaj napokon privukao pozornost školskog nadzora. Policija i državno odvjetništvo pokrenuli su istragu te pretražili njezin stan.

Optužnica obuhvaća 11 slučajeva prijevare

Državna odvjetnica podnijela je optužnicu Velikom kaznenom vijeću Zemaljskog suda u Duisburgu.

Glasnogovornik suda Felix Bachmann izjavio je u utorak da protiv optužene postoji dovoljna osnovana sumnja za prijevaru u 11 osobito teških slučajeva te krivotvorenje isprava u dva slučaja.

Prema rezultatima istrage, šteta je samo u razdoblju od ožujka 2021. do ožujka 2025. iznosila 248.000 eura. Ranije razdoblje njezina izostanka s posla više se ne može obuhvatiti kaznenim progonom jer su ta djela zastarjela.

Istražitelji sumnjaju da je nastavnica poslodavcu predala deset potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad kako bi prikrila činjenicu da je bila sposobna obavljati posao.

U rujnu 2025., kada je protiv nje već bio pokrenut disciplinski postupak, navodno je ponovno dostavila takve dokumente, premda je, prema sumnjama istražitelja, bila sposobna za rad.

Sumnje u rad kao alternativne liječnice nisu potvrđene

Tijekom istrage provjeravana je i sumnja da je nastavnica za vrijeme bolovanja radila kao liječnica alternativne medicine. Međutim, istražitelji tu sumnju nisu uspjeli potvrditi, prenosi Fenix magazin.

S druge strane, sumnja se da je sama izradila još dvije potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za ronjenje kako bi se mogla nastaviti baviti tim sportom tijekom razdoblja u kojem se službeno vodila kao bolesna.

Prema navodima državnog odvjetništva, liječnica čije je ime navedeno kao izdavateljica tih dokumenata uopće ne postoji.

Učiteljica šuti!

Tijekom istrage 62-godišnjakinja nije željela komentirati slučaj, a isto je postupio i njezin odvjetnik. Prema navodima iz izvješća, nije se očitovala ni policiji.

Trenutačno se sudski osporava i njezino premještanje u mirovinu.

Ako bude osuđena za prijevaru u osobito teškim slučajevima, prijeti joj kazna zatvora do deset godina. O tome hoće li optužnica biti prihvaćena i predmet prijeći u fazu suđenja tek treba odlučiti Zemaljski sud u Duisburgu