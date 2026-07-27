Učeniku iz Marine autobus ne staje ispred kuće, iako svejedno prolazi tuda?!

Jubilarna deseta sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održava se danas, a unatoč 36 točaka dnevnog reda (ima ih nekoliko i sa slovnim oznakama, do ‘L’ pa i do ‘Ž’) većina se čini tehničke naravi.

Bojan Ivošević iznio je slučaj djeteta iz Općine Marina, gdje autobus prolazi pored njegove kuće, ali ne staje djetetu niti ga vozi do škole?! S tim slučajem je upoznata i pravobraniteljica za djecu.

-Dijete ide u školu Vrsine koja mu je puno bliža i u koju odlaze djeca iz njegovog susjedstva, ali je administrativno pripao onoj daljoj, zbog čega je kraj tog djeteta cijelu godinu prolazio autobus bez da se zaustavio. Nekoliko djece u našoj županiji cijelu školsku godinu nije imalo pravo koristiti organizirani prijevoz do škole. Prošla je cijela školska godina, a prijevoz im nije osiguran. Odgovor pročelnika više me ne zanima jer sam ga prije nekoliko mjeseci upozorio na problem, a nije ga riješio – kazao je Ivošević, tražeći odgovor župana, jer pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, Tomislav Đonlić, prema njegovim riječima, mjesecima nije riješio problem.

Ipak je Đonlić odgovorio...

-U Splitsko-dalmatinskoj županiji pravo na prijevoz do osnovne škole ostvaruje 6.400 učenika. Roditelji koji smatraju da njihovo dijete također ima to pravo mogu nam se obratiti. U ovom slučaju riječ je o učeniku koji prema mreži upisnih područja pripada školi u Marini, a ne školi u koju ga je roditelj samostalno upisao. Prema zakonu, država je dužna osigurati prijevoz učeniku do škole koja mu pripada prema upisnom području. Ako roditelji inzistiraju na upisu u drugu školu, prijevoz su dužni osigurati sami. - kaže pročelnik Đonlić.

– Za koliko ste administrativnih problema pronašli rješenje, a sada krivite dijete koje pohađa najbližu školu? Ma je li vi to ozbiljno prebacujete krivnju na dijete?! Autobus već prolazi pokraj njegove kuće, tako da tu nema ni dodatnih financijskih troškova – poručio je.

Pregledom pisane reakcije Pravobraniteljice za djecu, baš na ovaj slučaj iz Marine, ispada da se po nekoliko zakonskih osnova, po člancima 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te članka 36. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, može osigurati prijevoz za dijete u školu koju pohađa.

Krenule su, nakon ispodprosječno svađalačkog ‘aktualca’, sata određenog za vijećnička pitanja, glasovanja i rasprave po točkama dnevnog reda. Prvo je ipak prisegno novi vijećnik, leteća izmjena u redovima HGS-a, umjesto Martine Nimac Kalcine ubuduće u radu Županijske skupštine na strani vladajućih sudjeluje Saša Horvat…