Učenik prvog razreda srednje škole u školu donio airsoft pištolj sa streljivom, intervenirala policija

Učenik prvog razreda Obrtničke škole Požega jučer je u školu donio airsoft pištolj sa streljivom, nakon čega je intervenirala policija.

Riječ je o replici oružja koja, ovisno o vrsti i načinu uporabe, može izazvati ozljede.

Kako piše portal Požega.eu, nastavnica je doznala da učenik kod sebe ima pištolj te je o tome obavijestila policiju. Policijski službenici ubrzo su stigli u školu i poduzeli potrebne radnje.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrdili su da su upoznati s događajem te da utvrđuju sve okolnosti slučaja. Više detalja zasad nisu iznosili s obzirom na to da je riječ o maloljetniku.

Nije poznato je li nekome prijetio

Zasad nije poznato kako je učenik unio airsoft pištolj u školu, je li ga pokazivao drugim učenicima niti je li njime nekome prijetio.

Iz škole zasad nema informacija o tome koje će mjere poduzeti nakon incidenta.

Prema dostupnim informacijama, Požeško-slavonska županija, koja je osnivač škole, do objave vijesti nije bila službeno obaviještena o slučaju.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.