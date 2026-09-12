Učenik nakon napada nožem završio na psihijatriji: Policija ga tereti za pokušaj teškog ubojstva

Učenik koji je jučer u srednjoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu u policiji je na kriminalističkom istraživanju zbog kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva, kazao je u subotu glavni ravnatelj policije Nikola Milina, piše HRT.

U Elektrotehničkoj školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, nakon čega je uhićen.

Milina je kazao da je osumnjičeni maloljetnik "jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu".

Nakon tretmana odveden je na kriminalističko istraživanje u prostorije kriminalističke policije PU zagrebačke zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je Milina, dodajući da će maloljetnik biti prijavljen nadležnom sudu za mladež.

Kazao je i da nije bilo prijašnjih događaja ili naznaka koje bi upućivale da se nešto ovakvo moglo dogoditi.

Odgovarajući na pitanje o slučaju šibenske policajke iz afere Nakaze koja je Annu Dujić, kćer HDZ-ovog političara i bivšeg direktora Hrvatskih šuma, prijavila za prisilu prema službenoj osobi, a potom i sama dobila kaznenu prijavu od svog nadređenog, Milina je rekao da svaki policijski službenik ili rukovoditelj ima pravo samostalno podnijeti kaznenu prijavu na državnom odvjetništvu.

Na prozivke Sindikata policijskih službenika koji je tražio očitovanje premijera o zaštiti obitelji ravnatelja policije, Milina je kazao da njegova obitelj nema zaštitu te da se radi o kampanji sindikata koji "već kontinuirano sedam godina" traži njegovu smjenu.

- O odgovornosti se odlučuje na temelju činjenica, nadzora i zakona, a ne na temelju medijske buke i prozivke. Biram odgovornosti i činjenice, ne populizam za ostvarivanje osobnih ciljeva i kadroviranja. Ako se utvrde propusti, odgovarat će svatko za koga se utvrdi odgovornost, kazao je ravnatelj policije.