Učenik lažno dojavio bombu u školi: Policija ga brzo otkrila, slijedi kaznena prijava

Maloljetni učenik jedne odgojno-obrazovne ustanove na zagrebačkom Trnju našao se pod istragom policije nakon što je, kako se sumnja, izmislio prijetnju eksplozivnom napravom u školi koju i sam pohađa. Zbog lažne dojave protiv njega je podnesena kaznena prijava.

Prema informacijama zagrebačke policije, sve se dogodilo 13. listopada oko 12.30 sati, kada je maloljetnik navodno svojim mobitelom nazvao policijski broj za hitne slučajeve i prijavio da je u školskoj zgradi postavljena bomba.

Policija je dojavu shvatila ozbiljno te su službenici odmah upućeni na teren kako bi provjerili postoji li opasnost za učenike i zaposlenike ustanove.

Policija pregledala školu i otkrila tko je zvao

Nakon obavljenog pregleda utvrđeno je da u školi nema eksplozivne naprave te da je prijetnja bila izmišljena.

Policijski službenici ubrzo su utvrdili identitet osobe za koju sumnjaju da je uputila poziv. Maloljetnik je potom doveden na obavijesni razgovor, a protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela lažne uzbune.

O rezultatima policijskog postupanja bit će obaviješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Što je učenika potaknulo na takav postupak, zasad nije poznato.

Policija upozorava na ozbiljne posljedice lažnih dojava

Iz Policijske uprave zagrebačke upozorili su kako izmišljene prijetnje i lažni pozivi hitnim službama nisu bezazlene šale, nego postupci koji mogu imati ozbiljne pravne posljedice.

Svaka svjesno lažna prijava događaja koji zahtijeva hitnu intervenciju policije ili drugih nadležnih službi može predstavljati kazneno djelo.

Osim što izazivaju uznemirenost, takve dojave zahtijevaju angažman policijskih službenika i drugih resursa koji bi u tom trenutku mogli biti potrebni na mjestima stvarnih nesreća i opasnosti.

Policija zato apelira na građane, posebno mlade, da budu svjesni odgovornosti koju nose pozivi hitnim službama te da ih koriste isključivo kada postoji stvarna potreba za intervencijom.