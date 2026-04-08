Učenici poduzetnici iz cijele Hrvatske predstavljaju svoje tvrtke na Državnom sajmu vježbeničkih tvrtki u Splitu 10. travnja 2026.

Nakon što su veliki sajmovi poput Gasta i Croatia Boat Showa proteklih godina napustili Split, u prostor osiromašene sajamske ponude grada ovog će travnja hrabro stupiti neki novi i budući poduzetnici nošeni entuzijazmom, svježim idejama, mladenačkim duhom i kreativnošću.

U organizaciji Ekonomske i upravne škole, Split, 10. travnja 2026. u Domu mladeži održat će se Državni sajam vježbeničkih tvrtki iz cijele Hrvatske. Cjelodnevno događanje okupit će učenike iz deset hrvatskih srednjih strukovnih škola ekonomskog usmjerenja koji će pod mentorstvom svojih nastavnika prezentirati tvrtke i proizvode razvijene tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tema je sajma „Financijsko znanje za uspješno poslovanje“, a cilj mu je razvoj poduzetničkih, financijskih i digitalnih kompetencija kroz simulaciju stvarnog poslovnog okruženja.

Svečano otvaranje sajma bit će od 11.30 do 12.15 sati u Domu mladih, dvorani Razred, a uz brojne goste nazočit će mu i zamjenik gradonačelnika grada Splita Ivo Bilić te zamjenik župana Splitsko – dalmatinske županije Stipe Čogelja.

Nakon svečanog otvaranja, u natjecateljskom dijelu programa učenici će pokazati kako od poduzetničke ideje pokrenuti vlastiti posao, razviti proizvode, plasirati ih na tržište, sklapati poslove i boriti se s konkurencijom.

Paralelno s odvijanjem te simulirane tržišne utakmice, profesori Ekonomskog fakulteta u Splitu, stručnjaci iz Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka, predstavnici Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje te nastavnici iz drugih škola ekonomskog usmjerenja sudjelovat će od 12.45 do 13.45 u panel raspravi „Financije nisu zagonetka već vještina!“ koju će moderirati Suzana Mikulić, profesorica i izvrsna savjetnica iz Ekonomske i upravne škole Split.

U panelu će sudjelovati: direktorica Centra za posjetitelje Hrvatske narodne banke Dejana Rebernik, profesori Ekonomskog fakulteta u Splitu prof. dr.sc. Branka Ramljak, prof. dr.sc. Ana Rimac Smiljanić, izv. prof. dr.sc. Sandra Pepur, direktorica filijale Erste banke i trenerica Škole pametnih financija Nikolina Ergović, viša Stručna savjetnica u Agenciji za strukovni odgoj i obrazovanje Vedrana Šimunić Rod te nastavnik Ekonomske i trgovačke škole Čakovec Josip Posavec.