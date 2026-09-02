Učenici OŠ Žnjan-Pazdigrad od nove školske godine dobivaju besplatan organizirani prijevoz

Od početka nove školske godine učenici Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad imat će organiziran prijevoz od kuće do škole i natrag, objavio je splitski HDZ-ov Marijan Čelan.

Djeca će se prevoziti autobusima i kombijima gradskog prijevoznika Promet, a bit će uspostavljeno više stanica na području Žnjana. Prijevoz će za učenike biti besplatan.

Čelan je podsjetio kako je nova splitska gradska vlast na početku mandata uvela besplatan javni gradski prijevoz za sve splitske učenike i studente te istaknuo kako je organiziranje prijevoza za učenike OŠ Žnjan-Pazdigrad odgovor na konkretnu potrebu roditelja i djece s tog područja.

– Nakon što je naša Gradska uprava na čelu s Tomislavom Šutom odmah na početku mandata uvela besplatan javni gradski prijevoz za sve splitske učenike i studente, ovim smo odgovorili i na konkretnu potrebu učenika i roditelja na Žnjanu – poručio je Čelan.