Učenici diljem svijeta postižu sve lošije rezultate: Stručnjaci upozoravaju na tri problema, jedan počinje kod kuće

Znanje učenika u brojnim zemljama zabrinjavajuće pada, a najnoviji podaci međunarodnog istraživanja PISA otkrivaju što bi moglo stajati iza takvog trenda. Uz sve slabiju uključenost roditelja u obrazovanje djece, stručnjaci upozoravaju na pretjerano korištenje mobitela i umjetne inteligencije. Istodobno, pojedine azijske zemlje nastavljaju ostvarivati iznimne rezultate.

Obrazovni sustavi diljem svijeta suočavaju se s ozbiljnim izazovima. Rezultati međunarodnog testiranja PISA, kojim se procjenjuju znanja i vještine petnaestogodišnjaka, pokazuju da učenici u mnogim razvijenim zemljama postižu sve slabije rezultate iz matematike, čitanja i prirodoslovlja.

Prema podacima koje prenosi HuffPost, u istraživanju je sudjelovalo više od 760.000 tinejdžera iz brojnih zemalja, a prosječni rezultati u razvijenim gospodarstvima pali su na najniže razine otkako se provodi testiranje.

Međutim, uz same rezultate, pozornost stručnjaka privukli su i odgovori učenika o njihovim navikama, obiteljskom okruženju i korištenju tehnologije.

Roditelji sve manje razgovaraju s djecom o školi

Jedan od posebno zabrinjavajućih nalaza odnosi se na smanjenje roditeljske uključenosti u obrazovanje djece.

U usporedbi s prethodnim istraživanjem iz 2022. godine, u gotovo svim promatranim zemljama zabilježen je pad podrške koju učenici osjećaju kod kuće. Taj je trend posebno izražen među dječacima.

Istraživači su pritom promatrali koliko često roditelji razgovaraju s djecom o školskim obvezama, zanimaju se za ono što uče i prate njihov obrazovni napredak.

Andreas Schleicher, direktor za obrazovanje i vještine pri Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), smatra da se promijenio način na koji dio roditelja doživljava svoju ulogu.

„Roditelji sebe više vide kao klijente škole, a ne kao nekoga tko pokazuje osobni interes”, upozorio je Schleicher.

Podaci pokazuju da su učenici koje netko iz obitelji barem jednom tjedno pita što su radili u školi ostvarivali znatno bolje rezultate iz prirodoslovlja.

Razlika je iznosila približno 35 posto, odnosno odgovarala je napretku većem od godinu i pol školovanja. U analizi su uzete u obzir i socioekonomske razlike među učenicima.

Ipak, riječ je o povezanosti, što samo po sebi ne dokazuje da su roditeljski razgovori jedini uzrok boljih rezultata.

Mobiteli sve češće ometaju nastavu

Drugi veliki problem odnosi se na digitalne uređaje i njihov utjecaj na koncentraciju učenika.

Više od četvrtine ispitanih učenika navelo je da ih na većini ili svim satovima prirodoslovlja ometa korištenje digitalnih uređaja među školskim kolegama.

U obrazovnim sustavima koji imaju stroža pravila o korištenju mobitela takve su smetnje bile rjeđe.

Stručnjaci pritom razlikuju korištenje tehnologije za zabavu od njezine primjene u obrazovanju.

Prema Schleicherovim riječima, postoji snažna povezanost između pretjeranog korištenja digitalnih uređaja u slobodno vrijeme i slabijih školskih postignuća.

No kada se tehnologija koristi u nastavne svrhe, rezultati nisu uvijek negativni.

Učenici koji su digitalne uređaje u školi koristili otprilike dva do tri sata dnevno postizali su bolje rezultate. Nakon prelaska te granice, međutim, bilježio se pad postignuća.

To upućuje na zaključak da nije presudna samo prisutnost tehnologije u učionicama, nego i način na koji se ona koristi.

Azijske zemlje ponovno među najboljima

Dok mnoge države bilježe pad obrazovnih postignuća, pojedini azijski obrazovni sustavi nastavljaju prednjačiti.

Među najuspješnijima su Singapur, Japan, Južna Koreja, Tajvan i kineske regije uključene u istraživanje. Dobre rezultate ostvaruju i Estonija, Ujedinjeno Kraljevstvo te Novi Zeland.

Posebno je zanimljivo da se manje od deset posto učenika u Japanu, Južnoj Koreji i kontinentalnoj Kini požalilo na ometanje nastave digitalnim uređajima.

Pritom je važno napomenuti da u slučaju kontinentalne Kine nisu testirani učenici iz cijele države, nego iz četiri provincije, dok su zasebno bili uključeni Hong Kong i Makao.

U obuhvaćenim kineskim provincijama gotovo svi učenici dosegnuli su barem osnovnu razinu znanja iz matematike i čitanja.

Za usporedbu, u Sjedinjenim Američkim Državama osnovnu razinu iz matematike ostvarilo je oko 65 posto učenika, a iz čitanja približno 74 posto.

Takve razlike, upozoravaju stručnjaci, dugoročno bi mogle utjecati i na gospodarsku konkurentnost pojedinih država.

Tracey Burns iz Nacionalnog centra za obrazovanje i gospodarstvo istaknula je da su kvalitetno obrazovanje, znanstvene kompetencije i pismenost ključni za uspjeh u globalnoj tehnološkoj utrci.

Umjetna inteligencija donosi nove izazove

Sve veću ulogu u obrazovanju ima i umjetna inteligencija, koju učenici koriste za pisanje zadataka, traženje odgovora i pripremu za nastavu.

Prema podacima navedenima u izvješću, gotovo polovica učenika u razvijenim zemljama koristi AI chatbotove kao pomoć pri učenju barem jednom tjedno.

Istodobno, učenici koji su izjavili da nikada ne koriste chatbotove ostvarivali su bolje rezultate od onih koji ih koriste.

No stručnjaci upozoravaju da takva povezanost ne znači nužno da umjetna inteligencija sama po sebi smanjuje znanje. Važno je razumjeti koristi li se kao alat za razumijevanje gradiva ili kao zamjena za vlastito razmišljanje.

Schleicher je kao pozitivne primjere izdvojio Singapur, Japan, Kinu i Estoniju, gdje se nastoji pronaći ravnoteža između tehnoloških mogućnosti i tradicionalnih metoda poučavanja.

Primjer iz Kine pokazuje kako AI može pomoći

Jedan od zanimljivijih primjera koje je Schleicher opisao dolazi iz kineske osnovne škole.

Ondje su učenici vježbali tradicionalnu kaligrafiju koristeći tintu i kistove. Nakon što bi završili svoje radove, učitelji bi ih skenirali, a sustav umjetne inteligencije analizirao bi rukopis i ponudio prijedloge za poboljšanje.

Naizgled se radilo o potpuno tradicionalnoj nastavi, ali je tehnologija u pozadini omogućavala dodatnu povratnu informaciju.

Prema Schleicherovu mišljenju, važna razlika između pojedinih obrazovnih sustava nalazi se upravo u ulozi nastavnika. U uspješnim primjerima učitelji aktivno sudjeluju u osmišljavanju načina na koji će se umjetna inteligencija koristiti u učionici, umjesto da samo provode unaprijed pripremljene sadržaje.

Što je potrebno promijeniti?

Rezultati međunarodnih istraživanja upućuju na to da pad školskih postignuća nije moguće objasniti samo jednim uzrokom.

Roditeljska uključenost, kvaliteta nastave, digitalne navike i način korištenja novih tehnologija međusobno su povezani čimbenici koji mogu utjecati na obrazovanje mladih.

Posebno se ističe važnost jednostavnih svakodnevnih navika, poput razgovora roditelja s djecom o školi, poticanja samostalnog razmišljanja i postavljanja razumnih granica pri korištenju digitalnih uređaja.

U vremenu kada umjetna inteligencija može ponuditi odgovor u nekoliko sekundi, pred školama i roditeljima sve je važniji zadatak: naučiti djecu ne samo kako pronaći informaciju nego i kako je razumjeti, provjeriti i samostalno primijeniti.