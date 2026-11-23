Ubojstvo se dogodilo u subotu, 21. studenoga, oko 23.50 sati u sobi objekta za smještaj stranih radnika na Savskoj cesti u Zagrebu.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, 38-godišnji državljanin Nepala teško je ozlijeđen oštrim predmetom, a od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja.

Policija je nakon ubojstva pod nadzor stavila dvojicu 27-godišnjih državljana Nepala, koje je dovodila u vezu s kaznenim djelom. Sva trojica muškaraca imala su reguliran status boravka u Republici Hrvatskoj.

Osumnjičeni kazneno prijavljen

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila osnovanu sumnju da je jedan od 27-godišnjaka počinio kazneno djelo ubojstva na štetu 38-godišnjeg sunarodnjaka.

Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a potom je predan pritvorskom nadzorniku.

Policija zasad nije objavila što je prethodilo ubojstvu niti koji je bio mogući motiv napada.