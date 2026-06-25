Ubojici Milana Drače određen istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pokrenulo je istragu protiv 29-godišnjeg Stipe Mamića zbog sumnje na ubojstvo 51-godišnjeg bivšeg gradskog vijećnika HDZ-a Milana Drače. Osumnjičenik je nakon ispitivanja predan sucu istrage, koji mu je odredio istražni zatvor, izvijestio je DORH, prenosi Index.

Sumnja se da ga je nasmrt pretukao

Postoji osnovana sumnja da je 29-godišnjak u utorak oko 23:40 sati na Bokanjcu, nakon verbalne prepirke, s namjerom da ga usmrti, zadao veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu Drače. Žrtva je zbog teških ozljeda preminula u bolnici.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, nadležno državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, policijska uprava zadarska dojavu o tučnjavi u kojoj su sudjelovala dva muškarca zaprimila je u utorak u 23.44 sata. Dolaskom na mjesto događaja policajci su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca.

Preminuo u bolnici

Liječnička pomoć Drači pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Osumnjičeni je uhićen odmah nakon dolaska policije na mjesto događaja.

Kod groblja, koje se nalazi na periferiji grada i gdje se dogodiila tučnjava nakon kojeg je Drača preminuo, pronađen je automobil za koji se vjeruje da ga je koristio jedan od sudionika događaja.

Prema informacijama do kojih je još jučer došao Index, izgledno je da su se Drača i osumnjičeni muškarac zajedno automobilom dovezli do područja groblja na Bokanjcu prije nego što je među njima došlo do fizičkog sukoba.

Mamić godinama bio poznat policiji i pravosuđu

Zadar News također je objavio da je osumnjičeni Stipe Mamić, osoba koja je godinama bila poznata policiji i pravosuđu. Taj portal piše da je više puta bio procesuiran i osuđivan zbog različitih kaznenih i prekršajnih djela, među kojima se spominju posjedovanje droge i nasilje.

Prema istom izvoru, zatvaran je i puštan na slobodu te je dio života proveo iza rešetaka. Zadar News objavio je i da je Mamić nedavno boravio u zatvoru, gdje je navodno zabilježen incident u kojem je konzumirao dezinfekcijsko sredstvo.

Drača je bio napadnut i prije dvadesetak dana

Drača je, prema pisanju Slobodne Dalmacije, prije dvadesetak dana bio napadnut na području Jedriličarskog kluba Uskok na Boriku, gdje je u posljednje vrijeme radio kao mornar. Nije poznato tko ga je tada napao.

Iz PU zadarske za Slobodnu Dalmaciju potvrdili su da su 21. svibnja zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira na području JK Uskok, u kojem su sudjelovale tri osobe, no za sve drugo nisu imali komentar.

Jedan Drači bivši kolega iz zadarskog Gradskog vijeća novinarima Slobodne Dalmacije pokazao je video koji mu je Drača poslao prije sedam dana. Na snimci se vidi Drača s krvavim ozljedama na licu i rukama.

"Poslao mi je ovo 17. lipnja. Znao mi je slati svoje komentare ili priče. Kad sam ovo vidio, pomislio sam: Bože, ovom čovjeku netko treba pomoći. Očito je bio napadnut i ozbiljno ozlijeđen. Ali što je nakon toga bilo, nisam uspio doznati", kazao je jedan bivši gradski vijećnik HDZ-a za Slobodnu Dalmaciju.

Bio je bivši vijećnik HDZ-a i branitelj, deklarirao se kao Srbin

Drača godinama nije bio član HDZ-a, iz kojeg je izašao nezadovoljan nekim stranačkim procesima. HDZ ga je svojedobno, kako bi si osigurao većinu u Gradskom vijeću, angažirao kao Srbina koji se kandidirao na manjinskoj listi i tako donio dodatni mandat toj stranci.

Drača je u javnosti često isticao svoj specifičan identitet: po nacionalnosti se deklarirao kao Srbin, a bio je i dugogodišnji član HDZ-a te dragovoljac Domovinskog rata.

"Ja sam Čovjek, Zadranin, Dalmatinac, Srbin, pa onaj Hrvat iz 'Lijepe naše', hrvatski vojnik i HDZ-ovac i nikom ne dam ono što je moje: svoju domovinu, svoj materinji hrvatski jezik i ne dopuštam mogućnost da itko voli ovaj grad i ovu zemlju više od mene", govorio je, prema pisanju portala 057info, prije 15 godina Drača. Tada je rekao i da je sa 16 godina postao branitelj.

Pravna bitka koju je vodio

Drača je, prema pisanju Slobodne Dalmacije, godinama radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze. Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću nakon prekida radnog odnosa bio je kazneno prijavljen.

Drača je potom pokrenuo pravnu bitku i na kraju dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava zbog povrede prava na pošteno suđenje.

Po struci je bio stručni prvostupnik javne uprave. Nakon nekoliko natječaja i rada na određeno, u listopadu 2024. službeno je izabran za komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.