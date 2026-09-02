Ubojici Charlieja Kirka prijeti smrtna kazna

Tyleru Robinsonu, 23-godišnjaku optuženom da je prošle godine smrtonosno ranio američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na sveučilišnom kampusu u Utahu, sudit će se za ubojstvo u postupku u kojem mu može biti izrečena smrtna kazna..

Odluku je donio sudac okružnog suda u Utahu Tony Graf nakon što su tužitelji iznijeli dokaze za koje tvrde da pružaju dovoljno osnova za nastavak postupka.

Tužitelji okruga Utah terete Robinsona da je ispalio jedan hitac kojim je ubijen 31-godišnji Kirk dok je sudjelovao u jednoj od svojih prepoznatljivih rasprava na sveučilišnom kampusu.

Obrana: „Jedan hitac, jedan metak, jedna žrtva“

Robinson se suočava sa sedam točaka optužnice, među kojima je i teško ubojstvo. Tužiteljstvo tvrdi da je pucnjavom doveo u opasnost i druge osobe koje su se nalazile na događaju. Za takvo kazneno djelo u Utahu može biti izrečena smrtna kazna.

Obrana se protivi takvoj kvalifikaciji. Odvjetnica Staci Visser tvrdi da pucnjava nije ugrozila nikoga osim Kirka.

Naglasila je kako napadač nije pucao na druge osobe niti je ponovno punio oružje, već je ispalio jedan hitac i pobjegao.

– Postoji jedan čin. Jedan hitac. Jedan metak. Jedna žrtva – rekla je Visser, dodajući kako, prema njezinu stajalištu, nema dokaza da je bilo tko drugi bio ugrožen.

DNK pronađen na oružju

Tužiteljstvo se tijekom ročišta pozvalo i na rezultate DNK analize prema kojima je Robinsonov DNK pronađen na oružju za koje se sumnja da je korišteno u ubojstvu. Odvjetnik obrane Michael Burt doveo je u pitanje pouzdanost tog nalaza.

Tužitelj Ryan McBride tvrdi i da je Robinson Kirka odabrao za metu zbog njegovih političkih stavova o istospolnim brakovima i pravima transrodnih osoba. Takav motiv mogao bi biti važan i u nastojanju tužiteljstva da zatraži smrtnu kaznu.

McBride se pozvao na tekstualnu poruku u kojoj je Robinson navodno svom bivšem partneru Lanceu Twiggsu napisao da je pucao na Kirka zato što se „neke vrste mržnje ne mogu ukloniti pregovorima“.

Obrana, međutim, osporava takvo tumačenje. Odvjetnik Richard Novak rekao je da nije jasno na što se riječ „mržnja“ u poruci odnosila te da se iz nje ne može zaključiti da je Robinson djelovao zbog protivljenja Kirkovim političkim stavovima.

Robinson se još nije izjasnio o krivnji

Nakon odluke suda da postoji dovoljno osnova za nastavak postupka slijedi formalno izjašnjavanje o optužnici. Robinson se zasad nije izjasnio o krivnji.

Charlie Kirk bio je suosnivač konzervativne organizacije za mlade Turning Point USA, a pripisivala mu se važna uloga u mobiliziranju mladih birača tijekom kampanje Donalda Trumpa za predsjedničke izbore 2024. godine.