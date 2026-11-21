Na splitskom Voćnom trgu, u blizini kipa Marka Marulića, osvanuo je bijeli jastuk s velikim crvenim natpisom "UBOJICE!", okružen desecima crvenih lampiona i upaljenih svijeća. Prizor podsjeća na tragičnu smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, čiji je slučaj potresao Hrvatsku i otvorio ozbiljna pitanja o postupanju prema pacijentima u psihijatrijskim ustanovama.

Upravo je na tom mjestu prošle subote, 14. studenoga, održano okupljanje građana u spomen na Periša. Splićani su tada izrazili ogorčenje zbog okolnosti njegove smrti i zatražili odgovornost nadležnih institucija.

Potresna svjedočanstva na Voćnom trgu

Jedan od inicijatora okupljanja bio je Ante Tešija iz Građanske inicijative Zdravi Split, koji je upozorio da je krajnje vrijeme za promjene u sustavu.

Posebno emotivan trenutak obilježilo je svjedočanstvo majke koja je govorila o desetogodišnjoj borbi za svoje dijete i iskustvima s psihijatrijskim ustanovama. "Da nisam bila uz njega, danas ne bi bilo ni njega", poručila je tada okupljenima.

Osam osumnjičenih, ostavka ravnateljice i ozbiljni propusti

Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, tijekom fizičkog sputavanja. Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo, a još četvero zaposlenika naknadno je uhićeno pod sumnjom na teško ubojstvo nečinjenjem. Zdravstvena inspekcija utvrdila je ozbiljne nepravilnosti u radu ustanove, a ravnateljica Majda Grah podnijela je ostavku.

Bijeli jastuk kao simbol tragedije

Bijeli jastuk posebno je snažan simbol ovog slučaja jer se, prema dosad objavljenim detaljima istrage, tijekom kobne intervencije jastuk pritiskao na Periševo lice. Obitelj preminulog mladića za ovu je subotu, 21. studenoga, organizirala komemoraciju u Zagrebu pod porukom "Nećete nas ugušiti", pozivajući građane da donesu bijele jastuke kao simbole brige i zaštite bolesnih.

U međuvremenu, na splitskom Voćnom trgu ostala je upečatljiva poruka. Tko je ostavio jastuk s crvenim natpisom zasad nije poznato, no upaljeni lampioni i svijeće svjedoče da tragedija Kristiana Josipa Periša ni u Splitu nije zaboravljena.