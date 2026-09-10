Ubojica u Slatini više od četiri godine zlostavljao suprugu. Ubio ju je

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru otvorilo je istragu protiv 40-godišnjaka zbog sumnje da je počinio teško ubojstvo supruge. Uz to ga tereti za više kaznenih djela, uključujući povredu djetetovih prava, nasilje u obitelji i prijetnju. Postupak je pokrenut nakon očevida i zaprimljene kaznene prijave, prenosi Index.

Tužiteljstvo sumnja da je osumnjičenik od početka 2022. do rujna 2026. godine u Slatini učestalo verbalno i fizički napadao suprugu. Prema navodima, to se događalo dok je bio u alkoholiziranom stanju i u prisutnosti djece. Tijekom jednog sukoba joj je i zaprijetio da će je ubiti.

Vrhunac zlostavljanja dogodio se 8. rujna ove godine. Sumnja se da je 40-godišnjak, nakon verbalnog napada, suprugu ubo oštrim predmetom. Zadobila je ozljede od kojih je preminula na mjestu događaja. U tom trenutku djeca su se nalazila u kući.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru predložilo je sucu istrage nadležnog Županijskog suda određivanje istražnog zatvora za osumnjičenika. Kao razloge za tu mjeru naveli su opasnost od utjecaja na svjedoke i opasnost od ponavljanja kaznenog djela.