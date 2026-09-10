Ubio je pred djetetom, sat vremena prije zvala policiju. "Nitko nije došao"

Nakon jučerašnjeg femicida u Slatini, u kojem je, kako doznajemo, žena ubijena pred svojom djecom, njezini poznanici i članovi obitelji tvrde da je prije tragedije više puta upozoravala na opasnost i tražila pomoć institucija. Prema njihovim riječima, žena je mjesecima govorila da se boji za sebe i djecu te upozoravala da bi se moglo dogoditi nešto ozbiljno.

"Tražila je pomoć, ali nitko nije reagirao"

"Tražila je pomoć, govorila je da nije dobro i da će se zlo dogoditi. Član obitelji išao je s njom tražiti da ga pošalju na liječenje jer je smatrao da postoji problem", ispričao je za Index jedan od njezinih poznanika.

Tvrdi i da je ranije bilo nasilja u obitelji. "U srpnju ju je pretukao, završila je u bolnici, nakon čega je pokrenula postupak razvoda", rekao je.

"Zvala je policiju sat vremena prije ubojstva"

Prema njegovim riječima, žena je pomoć tražila i neposredno prije ubojstva. "Sat vremena prije ubojstva zvala je policiju. Rekla je da se boji, da su ostali sami s njim i da dođu po njega jer je pijan i nasilan. Nisu izašli na teren", tvrdi poznanik ubijene žene. Kaže da su kasnije pomoć pozvali susjedi nakon što su čuli djecu kako vrište, ali da je tada već bilo prekasno.

Neslužbene informacije govore da se tragedija dogodila tijekom rođendanskog slavlja jednog djeteta ubijene žene. Njezini najbliži sada kritiziraju i postupanje institucija socijalne skrbi.

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"Što sad vrijedi unutarnja kontrola? Nje više nema"

"Taj isti sustav koji ju je mjesecima prije toga optuživao da dramatizira i pretjeruje, govorio da djeca moraju imati kontakt s ocem i da ona mora komunicirati s njim, nakon svega je tu istu djecu odveo od njezinog mrtvog tijela i smjestio u udomiteljsku obitelj", tvrde.

"Kompletan sustav je ovo napravio. Što sada vrijedi unutarnja kontrola, da ponovno kažu da nije bilo propusta i da utvrde tko nije izašao na teren? Nje više nema", rekao je poznanik obitelji.

HDZ-ov ministar: Sustav nije zakazao, tjedan dana prije ubojstva povukla je sve mjere

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić (HDZ) nije odgovorio na upit Indexa, ali je nakon sjednice Vlade danas rekao da je uvidom u dokumentaciju utvrđeno kako je "obitelj imala punu potporu sustava" te da "zasad nisu utvrđeni propusti".

"Tjedan dana prije neželjenog tragičnog događaja pokojna je, uz prisutnost odvjetnika, povukla sve mjere, što cijelom događaju daje specifično svjetlo", rekao je Ružić novinarima.

Ministar nakon ubojstva: Čini se da je sve u najboljem redu

Dodao je da ne može govoriti o detaljima slučaja, ali da se prema dosadašnjim provjerama ne vidi odgovornost sustava. "Provjerom, s formalne strane, čini se da je sve u najboljem redu i da nema ni približno sumnje u propuste u sustavu. No zbog ozbiljnosti teme radimo dodatne provjere", rekao je ministar.

Ružić je kazao da se provjerava dokumentacija i postupanje nadležnih službi. "Kao ministar želim biti potpuno siguran da je sve vjerodostojno i da nije došlo do propusta", rekao je.

Iza ubijene žene ostalo šestero djece

Govoreći o djeci, ministar je rekao da su ona odmah izmještena i smještena u sustav skrbi. "Fokusirani smo na djecu kako bismo se maksimalno posvetili zaštiti njih i obitelji te zaštitili njihove interese. Djeca su odmah izmještena i smještena u kapacitetima sustava", rekao je Ružić.

Dodao je da je od šestero djece četvero maloljetno te da su pod intenzivnom skrbi stručnih timova, uz psihološku i drugu pomoć koja im je potrebna.