Ubijen napadač iz Berlina

Berlinska policijska uprava u izjavi je navela da je osumnjičenik za napad na povorku ponosa 21-godišnji Abdul R. preminuo. Strado je tijekom policijske operacije, javljaju njemački mediji. Izvješća kažu da se to dogodilo u Spandauu na zapadu Berlina. Prema informacijama BILD-a, došlo je do pucnjave u šupi. Pucao ja, a policajci su uzvratili. Berlinska senatorica unutarnjih poslova Iris Spranger, koja se trenutno sastaje sa zapovjedništvom hitnih službi, zahvalila je policiji. "Zahvalna sam sigurnosnim vlastima što su tako brzo pronašle napadača. To je ogromno postignuće". BILD javlja da je napadač mrtav.

Svjedoci su izjavili da su tijekom akcije čuli više pucnjeva, ispaljena u razmaku od samo nekoliko minuta. Prema Bildu, policija je do terorista došla putem informacija iz njegovog osobnog kruga.

Podsjetimo, bijeli kombi skrenuo je u subotu navečer s ceste u berlinski Tiergarten, nekoliko stotina metara od trase velike Povorke ponosa koja je prije toga prošla središtem grada. Na stazama u parku još je bilo ljudi. Vozilo je prešlo oko 450 metara u Tiergartenu, gazeći ljude, prije nego što se zabilo u stablo. Jedna osoba je poginula, deseci su ozlijeđeni, a njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da je napadač, osim kombija, kao oružje koristio i mačetu. Kada je policija stigla, kombi je bio prazan. Brzo su rekonstruirali situaciju te objavili identitet i fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B., uz upozorenje građanima da mu ne prilaze jer bi mogao biti naoružan i opasan, prenosi Večernji list.