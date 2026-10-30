U2 se nakon osam godina vraća na stadione: Objavljena velika europska turneja, dva koncerta bit će blizu Hrvatske!

Jedan od najvećih rock bendova svih vremena, U2, službeno je najavio povratak na velike europske stadione 2027. godine! Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. kreću na svjetsku turneju nazvanu The Greatest Show on Earth, koja će pratiti izlazak njihova novog studijskog albuma Carnaval De Luz.

Nakon što su sredinom listopada potvrdili nastupe u Latinskoj Americi, u četvrtak, 29. listopada, objavili su i raspored europskog dijela turneje. Za sada je potvrđeno 12 koncerata u sedam europskih gradova, a najbliži hrvatskoj publici bit će nastupi u Milanu, 5. i 6. srpnja 2027. godine.

Dvije večeri na San Siru: Ovo su svi europski datumi

Europska turneja počet će 26. travnja 2027. u Stockholmu, a zatim slijede Pariz, Lisabon, Amsterdam, London, Berlin i Milano. Na svim najavljenim europskim koncertima kao posebni gosti nastupit će britanski sastav Wolf Alice.

Potvrđeni datumi turneje za 2027. godinu:

26. i 28. travnja – Stockholm, Švedska (Strawberry Arena)

– Stockholm, Švedska (Strawberry Arena) 5. i 8. svibnja – Pariz, Francuska (Stade de France)

– Pariz, Francuska (Stade de France) 27. svibnja – Lisabon, Portugal (Estádio da Luz)

– Lisabon, Portugal (Estádio da Luz) 5. i 6. lipnja – Amsterdam, Nizozemska (Johan Cruijff ArenA)

– Amsterdam, Nizozemska (Johan Cruijff ArenA) 18. i 19. lipnja – London, Ujedinjeno Kraljevstvo (Tottenham Hotspur Stadium)

– London, Ujedinjeno Kraljevstvo (Tottenham Hotspur Stadium) 30. lipnja – Berlin, Njemačka (Olympiastadion)

– Berlin, Njemačka (Olympiastadion) 5. i 6. srpnja – Milano, Italija (San Siro)

Za hrvatske obožavatelje posebno su zanimljiva dva milanska koncerta, budući da je riječ o najbližoj zasad potvrđenoj lokaciji na turneji.

Organizatori najavljuju da će uskoro biti objavljeni i datumi koncerata u Španjolskoj, dok se dodatni nastupi u Sjevernoj Americi očekuju tijekom sljedećih tjedana.

Ulaznice u prodaji od 6. studenoga

Interes za povratak U2 na velike pozornice već je iznimno velik. Prvi najavljeni koncerti u Meksiku, Brazilu i Argentini rasprodani su, zbog čega je bend morao dodati nove datume u Mexico Cityju, São Paulu i Buenos Airesu.

Pretprodaja za europske koncerte počinje 2. studenoga za određene članove službenog U2 fan-kluba, dok su dodatne pretprodaje predviđene tijekom sljedećih dana.

Opća prodaja ulaznica počinje u petak, 6. studenoga 2026., u 10 sati prema lokalnom vremenu koncertne lokacije.

Detaljne informacije o ulaznicama i pojedinačnim koncertima dostupne su na službenoj internetskoj stranici benda, www.u2.com.

Novi album stiže 13. studenoga, a bend obećava spektakl

Turneja će promovirati novi, 16. studijski album U2, nazvan Carnaval De Luz, čiji je izlazak zakazan za 13. studenoga 2026. godine.

Bend je već predstavio singl The Greatest Show on Earth, po kojem je turneja dobila ime. Pjesma je nastala u suradnji s dugogodišnjim suradnikom grupe Brianom Enom, a videospot je režirao poznati fotograf i redatelj Anton Corbijn.

Članovi benda poručuju kako naziv turneje nije slučajan. Želja im je svaku koncertnu večer pretvoriti u iskustvo koje će publika dugo pamtiti, uz raskošnu produkciju, snažan zvuk i pjesme iz svih razdoblja njihove karijere.

Bit će to i prvi stadionski koncerti U2 nakon završetka turneje The Joshua Tree u prosincu 2019. godine. U međuvremenu su ostvarili i iznimno zapaženu rezidenciju u futurističkoj dvorani Sphere u Las Vegasu, gdje su održali 40 koncerata.

Proslavili 50 godina postojanja, a turneja se nastavlja i 2028.

Velika najava stiže u posebno simboličnom trenutku. U2 je u rujnu proslavio 50. obljetnicu osnutka, a članovi benda tim su povodom priredili poseban nastup u svojoj nekadašnjoj školi Mount Temple Comprehensive u Dublinu. Iznenadili su i prolaznike nastupom na poznatoj dublinskoj ulici Grafton Street.

Svjetska turneja počet će 23. veljače 2027. u Mexico Cityju, a nakon latinoameričkih i europskih koncerata nastavit će se i na drugim kontinentima.

Planovi već obuhvaćaju i 2028. godinu, kada bi bend turneju trebao zaključiti u rodnoj Irskoj.

Gitarist The Edge potvrdio je kako se detalji završnog dijela turneje još razrađuju, ali je naglasio da je jedno sigurno: završnica će biti u Irskoj jer ne postoji drugo mjesto na kojem bi bend radije priredio takvu proslavu.

Hoće li tijekom proširenja turneje biti najavljen i neki koncert bliže Hrvatskoj, zasad nije poznato. No za domaće obožavatelje U2 već su sada 5. i 6. srpnja 2027. datumi koje vrijedi zaokružiti u kalendaru.