U2 objavio prvi album nakon devet godina: Na novoj pjesmi gostuje i Dolly Parton

Legendarni irski rock sastav U2 objavio je novi studijski album „Carnaval De Luz”, svoje prvo izdanje s potpuno novim materijalom nakon devet godina. Uz izlazak albuma bend je predstavio i singl „Torn”, duet frontmena Bona i američke country legende Dolly Parton, koji zatvara novo izdanje.

Nakon dugog razdoblja bez novog studijskog materijala, U2 se vraća albumom „Carnaval De Luz”, koji je od sada dostupan publici.

„Torn” kao završna pjesma albuma

Posebnu pozornost privlači novi singl „Torn”, koji je ujedno posljednja pjesma na albumu.

Riječ je o duetu Bona i Dolly Parton, jedne od najpoznatijih izvođačica u povijesti country glazbe.

U promotivnoj poruci pjesma je predstavljena kao suradnja s pokojnom glazbenom legendom, no nisu navedeni dodatni detalji o okolnostima nastanka snimke.

Posebno izdanje časopisa „Propaganda”

U povodu izlaska albuma U2 je pripremio i posebno izdanje svojeg časopisa „Propaganda”, posvećeno nastanku novog glazbenog materijala.

Izdanje donosi priloge članova benda, uključujući Bonove bilješke uz album, kao i razgovore s kreativnim suradnicima koji su sudjelovali u njegovu stvaranju.

Obožavatelji tako mogu doznati više o ljudima i idejama iza novog izdanja te dobiti dodatni uvid u kreativni proces benda.

Povratak nakon devet godina

„Carnaval De Luz” predstavljen je kao prvi album U2-a s novim materijalom u posljednjih devet godina, što njegov izlazak čini posebno važnim za obožavatelje irskog sastava.

Album je predstavljen kao novo poglavlje u dugogodišnjoj karijeri sastava, a singl „Torn” izdvojen je kao jedna od njegovih glavnih promotivnih pjesama.