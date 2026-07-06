U Zvjezdanom selu Mosor otvorena prva ovogodišnja Ljetna škola tehničkih aktivnosti

U zvjezdarnici Zvjezdanog sela Mosor je u popodnevnim satima ovog ponedjeljka s radom započela prva ovogodišnja Ljetna škola tehničkih aktivnosti. U radu škole će sudjelovati šesnaest učenika osnovnih škola s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Uz predavanja iz astronomije i večernja promatranja neba teleskopom, za njih će u vremenu od 6. do 10. srpnja biti upriličene radionice graditeljstva, robotike, programiranja, astronomije (izrada Sunčane ure i mjerenje Sunčeve aktivnosti), modelarstva i elektrotehnike.

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Prije početka prve radionice ove Ljetne škole, mlade polaznike je pozdravio njihov domaćin, tajnik udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislav Nikolić. Popodne prvog dana Škole pripada radionici graditeljstva koju vodi Alenka Šimić, prof., učiteljica tehničke kulture i informatike u OŠ kneza Branimira u Donjem Muću. Učenici će svaki za sebe izraditi model vodenice!