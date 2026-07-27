U Zvjezdanom selu Mosor otvorena druga ovogodišnja Ljetna škola tehničkih aktivnosti

U zvjezdarnici Zvjezdanog sela Mosor je s radom upravo započela i druga ovogodišnja Ljetna škola tehničkih aktivnosti. Takvi višednevni učenički kampovi se u zvjezdarnici u Gornjem Sitnom održavaju već 25 godina! U radu škole će sudjelovati sedamnaest učenika osnovnih škola iz Novske, Samobora, Zagreba, Zadra, Bola, Kaštela, Solina i Splita. Uz predavanja iz astronomije i večernja promatranja neba teleskopom, za njih će u vremenu od 27. do 31. srpnja biti upriličene radionice radio upravljanog jedrenja, robotike, raketnog modelarstva, zrakoplovnog modelarstva, 3D printanja, maketarstva i modeliranja 3D olovkama.

Prije početka prve radionice, mlade polaznike Škole je pozdravio njihov domaćin, tajnik udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislav Nikolić, koji je nakon toga Ljetnu školu i otvorio. Popodne ovog ponedjeljka se održava radionica radio upravljanog jedrenja. Nju vodi Nora Mratović, instruktorica radio upravljanog jedrenja u JK Zenta.