U Zvjezdanom selu Mosor održana druga ovogodišnja Ljetna škola tehničkih aktivnosti!

U zvjezdarnici udruge Zvjezdano selo Mosor (ZSM) u Gornjem Sitnom je u vremenu od 27. do 31. srpnja održana druga ovogodišnja Ljetna škola tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih škola. ZSM organizira škole tehničkih aktivnosti već cijelih četvrt stoljeća! U tom je vremenu te učeničke kampove tijekom školskih praznika pohađalo ukupno više od 2200 polaznika osnovnih i srednjih škola. U radu ove Ljetne škole je sudjelovalo 17 učenika osnovnih škola iz Novske, Samobora, Zagreba, Zadra, Bola, Kaštela, Solina i Splita. Za njih je u tome razdoblju priređeno sedam raznovrsnih radionica. Prije održavanja prve radionice, polaznike je pozdravio njihov domaćin i voditelj ove Ljetne škole Tomislav Nikolić, tajnik Zvjezdanog sela Mosor.

Popodne prvoga dana Ljetne škole je održana radionica radio upravljanog jedrenja, koju je vodila Nora Mratović, instruktorice iz Jedriličarskog kluba Zenta. Djeca su upoznata s osnovama radio upravljanog jedrenja: poviješću, tehničkih značajkama klase DragonForce 65 i općenito fizikom jedrenja primjerenom njihovu uzrastu. U drugom dijelu radionice, polaznici su rastavljali i ponovno korektno sastavljali brod - nosače, kolumbu i bulb, list kormila, servo motor... U sljedećoj etapi radionice, polaznici su upoznati i s različitim vrstama jedrilja koje se koristi za tu klasu, te su naučili kako skinuti rig i ponovno ga namjestiti. Aktivnost je okončana kvizom znanja, koji je dio uobičajenih natjecanja i kojim je provjereno ono što je u radionici naučeno.

Radionica robotike, održana u utorak, bila je podijeljena na prijepodnevni i popodnevni dio. Vodio ju je Ivo Ćurković, nastavnik u Elektrotehničkoj školi u Splitu. U prvom dijelu radionice uvoda u robotiku, nazvanom Osnove strujnih krugova, djeca su preko Fishertehnick kompleta upoznata s elementima strujnog kruga, poput tipkala, žaruljica, izvora, elektromotora i sl. Preko shema i tablica stanja, upoznala su se s funkcijama tih elemenata i načinima na koje ih se spaja. U popodnevnom dijelu radionice, pod nazivom Vrste prijenosa, polaznici su uz pripremljene komplete i upute slagali pužni, zupčasti prijenos kroz varijacije, te su se upoznali s njihovim svojstvima i primjenom. Mehanizmi poput ekscentra, kulisnog i bregastog, te koljenasto i vijčano vratilo, slagani su po zadanim uputama i po završetku analizirani.

U srijedu su održane dvije radionice, u suorganizaciji s "Maketarsko-modelarskim klubom Danijel Vuković” iz Splita. Obje je vodio Edo Modun, predsjednik MMK DV. Prijepodne je upriličena radionica plastičnog maketarstva, gdje su polaznici upoznati s vrstama maketa, alata, tehnika rada i potrošnog materijala. Posebno je obrađena i tema natjecanja u maketarstvu, na nivou Hrvatske i šire. Popodne je, pak, održana radionica 3D printanja, u kojoj su se učenici upoznali s različitim tehnologijama printanja, vrstama potrošnog materijala, programâ za 3D oblikovanje i programâ za pripremu 3D printanja. Polaznicima je prikazan uživo i rad printera na filament i na smolu. Na kraju su polaznici dobili i makete napravljene tehnologijom 3D printanja.

U četvrtak je provedena cjelodnevna radionica raketnog modelarstva, koju je vodio Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita. Polaznici su se upoznali s osnovama raketnog modelarstva, tako da su veći dio dana izrađivali rakete s padobranom, uz posebnu pozornost na pozicioniranje stabilizatora, način izrade i slaganje padobrana, obradu glave rakete i sl. Učenici su upoznati i s pravilima državnog natjecanja raketnog modelarstva.

Prijepodne posljednjeg dana Ljetne škole je provedena i radionica zrakoplovnog modelarstva. Vodio ju je Ante Franić, član Aerokluba Split, a djeca su od balzinog drva izradila male jedrilice – klizače – čija su aerodinamička svojstva odmah bila i iskušana. Na kraju Ljetne škole, upriličena je i radionica modeliranja 3D olovkama, koju je vodila Valentina Čokić, stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita. U okviru radionice, polaznici su svladali uporabu 3D olovke i nakon toga izrađivali različite modele prema zadanim uzorcima.

Polaznici Ljetne škole su ponijeli svojim kućama sve uratke koje su izradili tijekom njenog održavanja!

Pored svega toga, za polaznike Ljetne škole su u večernjim satima održavana i predavanja iz astronomije i astronautike, promatranja nebeskih tijela teleskopom i upoznavanje sa zvjezdanim nebom s terase zvjezdarnice. Učenici su dobili priliku kroz teleskop baciti pogled na Mjesec, planet Veneru i objekte dalekog svemira: zvjezdano jato M13 i planetarnu maglicu M57. Za taj astronomski dio programa Ljetne škole je bio zadužen astronom-animator Udruge Zoran Knez.

I ovu Ljetnu školu tehničkih aktivnosti u ZSM-u je organizirao i njen rad u potpunosti koordinirao tajnik ZSM-a Tomislav Nikolić.