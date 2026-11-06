U Žrnovnici zaustavljen 52-godišnjak: Vozio pijan i pod zabranom, već tri puta kažnjavan zbog alkohola

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u četvrtak, 5. studenoga, oko 0.15 sati u Žrnovnici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 52-godišnjak.

Provjerom je utvrđeno da muškarac ima aktivnu zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije, no unatoč tome ponovno je sjeo za upravljač.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 0,83 promila.

Već tri puta pravomoćno kažnjavan

Policija je utvrdila da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada tri puta pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Zbog novih prekršaja 52-godišnjak je uhićen te uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu.

Policija je, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, kaznu zatvora od 30 dana i novčanu kaznu od 660 eura.

Predložena je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od devet mjeseci.

Sud mu odredio pet dana zadržavanja

Nakon razmatranja policijskog prijedloga sud je 52-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od pet dana.

Muškarac je potom predan u zatvor, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.