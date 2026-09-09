U Zlatnim vratima počinje Putujući festival makedonskog filma

Sutra (četvrtak) u 19:00 u Kinoteci Zlatna vrata otvara se Putujući festival makedonskog filma, u organizaciji Kulturno informacijskog centra Republike Sjeverne Makedonije.

Otvrara ga "Željezna tvrđava" redatelja Mitka Panova, jedan vrlo poseban film.

Njegov naslov izravan je prijevod imena mjesta u kojem se radnja odvija. Riječ je o gradiću Demir Hisar u Sjevernoj Makedoniji, što na turskom znači „Željezna tvrđava”. Demir Hisar je najpoznatiji po Psihijatrijskoj bolnici koja se ondje nalazi.

U nju stiže američki redatelj, želeći organizirati filmsku radionicu za štićenike Centra za rehabilitaciju. U filmu se pojavljuju stvarni štićenici Centra, koji, unatoč golemim organizacijskim problemima, uspijevaju ne samo dovršiti projekt, nego i organizirati „Demir Hisarskog Oscara”

Film tako briše granice između dokumentarnog i igranog, razmatajući radnju sa humorom i lakoćom, kako bi olakšao suočavanje sa stvarnom temom djela - dubokim predrasudama, osudama i društvenom stigmatizacijom mentalnih bolesti.

U petak i subotu bit će prikazani još i etnološki filmovi Blagoja Drnkova i Vere Kličkove, kao i dva makedonska Oskarovca – Medena zemlja Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova, i Dae (Majka) Stole Popova

Ulaz na sve filmove je besplatan.