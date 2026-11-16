U zimskom rasporedu letenja nove zrakoplovne linije i veći broj letova prema Hrvatskoj

Prema informacijama koje je Hrvatska turistička zajednica prikupila tijekom listopada od hrvatskih zračnih luka, zimski rasporeda letenja donosi nastavak pozitivnih trendova u razvoju zračne povezanosti Hrvatske s međunarodnim tržištima. Tijekom ovogodišnje zimske sezone hrvatske zračne luke redovnim su linijama povezane s 26 inozemnih tržišta, jednim više nego prošle zime, dok će u prometu sudjelovati ukupno 35 zrakoplovnih prijevoznika, odnosno tri više u odnosu na prethodnu sezonu. Dodatno, 77 posto operacija usmjereno je prema inozemstvu sa 110 jedinstvenih linija, što je za tri linije više nego lani.

„Kontinuirano unapređenje zračne povezanosti jedan je od važnih preduvjeta razvoja cjelogodišnjeg turizma i jačanja međunarodne konkurentnosti Hrvatske. Ohrabruje nas što i tijekom zimskih mjeseci bilježimo dolazak novih avioprijevoznika, uvođenje novih međunarodnih linija i povećanje broja letova na nizu postojećih poveznica. Posebno je važno širenje mreže prema novim tržištima, ali i jačanje povezanosti s našim tradicionalnim emitivnim tržištima. U suradnji sa strateškim partnerima, zrakoplovnim prijevoznicima, sustavom turističkih zajednica i zračnim lukama nastavit ćemo stvarati preduvjete za bolju dostupnost Hrvatske tijekom cijele godine“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Posebno se ističu međunarodne linije, među kojima su Zagreb – Bukurešt – Peking avioprijevoznika Air China, koja nakon uvođenja u rujnu kao novost nastavlja prometovati i tijekom zime, Zagreb – Varšava (Modlin) Ryanaira koja će prometovati dva puta tjedno tijekom cijele zime, Dubrovnik – London British Airwaysa koji s letovima u 2027. kreće već od početka ožujka i dr. Uz nove linije, dodatno se jača i promet na nizu postojećih međunarodnih poveznica, među kojima se ističu one iz Zagreba prema Londonu (Stanstedu) i Malti, Splita i Zadra prema Münchenu te iz Dubrovnika prema Krakovu.

Pozitivan trend vidljiv je i u ukupnom broju operacija. Ako se radi usporedivosti izuzmu letovi Trade Aira u razdoblju od siječnja do ožujka u obje promatrane sezone, koji za 2027. još nisu potvrđeni, ovogodišnji zimski red letenja bilježi 23.089 dolaznih i odlaznih letova, što je 460 letova ili 2 posto više nego prošle zime. Posebno je značajan rast niskotarifnih prijevoznika, koji povećavaju broj operacija za 7,6 posto, odnosno 382 leta.

Navedeni trendovi potvrđuju važnost kontinuiranog razvoja zračne povezanosti za jačanje dostupnosti hrvatskih destinacija, produljenje turističke aktivnosti i daljnje pozicioniranje Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije.