U zaleđu Dubrovnika niče novi grad za 25.000 stanovnika: U planu golemi projekti vrijedni više od 160 milijuna eura

U neposrednom zaleđu Dubrovnika, na području susjedne Bosne i Hercegovine, priprema se jedan od najvećih urbanističkih projekata u ovom dijelu regije. Riječ je o projektu Novo Trebinje, kojim se planira izgradnja potpuno nove gradske cjeline za približno 25.000 stanovnika, na površini od čak 380 hektara.

Projekt je posljednjih tjedana dobio konkretne obrise. Nakon početka izgradnje pristupne prometnice i raspisivanja natječaja za veliki kongresni centar, Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) raspisale su natječaj za izgradnju novog mosta preko rijeke Trebišnjice, piše BiznisInfo.ba.

Novi most povezivat će postojeći grad s budućim naseljem

Procijenjena vrijednost izgradnje mosta iznosi pet milijuna konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno 5,85 milijuna KM s PDV-om, što odgovara približno trima milijunima eura.

Prema natječajnoj dokumentaciji, most će biti dug 126 metara, a imat će dvije prometne trake te zasebne površine za pješake i bicikliste. Projekt uključuje i izgradnju javne rasvjete te sustava odvodnje.

Most bi trebao postati jedna od ključnih prometnih poveznica između postojećeg Trebinja i novog gradskog područja. Njegova gradnja počet će nakon završetka postupka javne nabave i ispunjavanja potrebnih uvjeta.

Financijski najzahtjevniji dio dosad najavljene izgradnje jest budući Kongresni centar, čija je procijenjena vrijednost gotovo 309 milijuna KM, odnosno približno 158 milijuna eura, uključujući PDV.

Elektroprivreda Republike Srpske raspisala je natječaj za njegovo projektiranje, izgradnju i opremanje. Planirani objekt prostirat će se na približno 30.000 četvornih metara, a trebao bi služiti za održavanje međunarodnih konferencija, poslovnih skupova, koncerata, izložbi i drugih događanja.

Zanimljivo je da je arhitektonsko rješenje odabrano na međunarodnom natječaju na koji je pristiglo 39 radova iz cijelog svijeta. Pobijedio je zagrebački arhitektonski studio Nekoliko, u suradnji s Markom Gusićem iz studija Argu.

Od budućeg izvođača očekuje se i odgovarajući model financiranja, što će biti jedan od kriterija pri odabiru ponude.

Kongresni centar vrijedan gotovo 158 milijuna eura

Novo Trebinje zamišljeno je kao velika, planski uređena urbana cjelina s brojnim stambenim i poslovnim objektima te javnim sadržajima potrebnima za svakodnevni život.

Na površini od približno 380 hektara predviđeni su stambeni blokovi, poslovni prostori, škola, dječji vrtić, sportska dvorana, dom zdravlja, zelene površine i nova prometna infrastruktura.

Razmjere zahvata pokazuje podatak da je samo na približno osmini ukupnog područja planirana izgradnja oko 2.700 stambenih jedinica.

Gradske vlasti ranije su spominjale i mogućnost suradnje s privatnim investitorima te modele kojima bi pojedinim kategorijama građana bila omogućena kupnja stanova pod povoljnijim uvjetima.

Prvi strojevi već su na terenu

Za razliku od mosta i Kongresnog centra, koji su još u fazi javne nabave, radovi na pristupnoj prometnici već su započeli.

U naselju Volujac 24. rujna službeno je označen početak prve faze radova na prometnici koja će povezivati postojeće gradsko područje s Novim Trebinjem.

Vrijednost prve faze iznosi približno 3,5 milijuna KM, odnosno oko 1,8 milijuna eura, a izvođač je mostarska tvrtka HP Investing.

Prema informacijama Grada Trebinja, planirana pristupna prometnica duga je približno četiri kilometra. Prva faza trebala bi biti završena u roku od najviše godinu dana, dok se probijanje cijele trase planira tijekom približno tri godine.

Velika urbanistička promjena u dubrovačkom zaleđu

Trebinje je zbog geografskog položaja, blizine Dubrovnika i povezanosti s južnim Jadranom već godinama zanimljivo za stambeni razvoj, gospodarstvo i turizam.

Izgradnja nove gradske cjeline kapaciteta 25.000 stanovnika predstavljala bi veliku promjenu za Trebinje i šire područje istočne Hercegovine. S obzirom na blizinu hrvatske granice, ovako velik projekt mogao bi dugoročno biti zanimljiv i za dubrovačko područje, posebno u kontekstu građevinskog sektora, tržišta nekretnina i gospodarskih veza.

Ipak, važno je naglasiti da više od 160 milijuna eura predstavlja procijenjenu vrijednost najavljenih projekata, a ne već realizirana ulaganja. Najveći dio odnosi se na Kongresni centar, za koji tek slijedi odabir izvođača i osiguravanje financiranja.

Hoće li Novo Trebinje u konačnici ostvariti ambiciozne planove, ovisit će o dinamici ulaganja, izgradnji infrastrukture i zanimanju budućih stanovnika i investitora.