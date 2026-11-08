U Zadru kazne pljušte, dovoljna je i minuta za 60 eura: Kamere snimaju sve, taksisti očajni

U posljednje vrijeme, žale se Zadrani, a posebice, taksisti kako su prometni redari postali stroži i od policajaca kada su u pitanju kazne za krivo parkiranje i prometne prekršaje. Pomažu im i dva scan vozila s kamerama. Neki su ih taksisti na mjesec dobili i deset kazni. A kamera, kao kamera, neumoljiva, vidi sve, piše HRT.

Ovo je jedno od dva takozvana scan-vozila koje s čak šest kamera, ljeti i do deset sati navečer, uz provjeru plaćanja parkiranja, bilježi i sve prometne prekršaje. Ponekad je dovoljno manje od minute zaustavljanja da vas "opali po džepu" i 60 eura. Ovaj zadarski taksist kaže da na Poluotoku često ne postoji mjesto za zaustavljanje pa se mjesečno nakupi podosta kazni.

- Jedan je dobio devet, ostali su još u očekivanju. Ako su stariji ljudi, invalidi- slabije su pokretni. Naravno, da oni očekuju da ih iskrcaš samo što brže, što bliže njihovoj lokaciji, rekao je Ivan Bulat, Udruga taksista Zadar.

Vozači scan-vozila kažu pak da samo rade svoj posao. Kamera ne može zažmiriti na jedno oko.

- Voze se po gradu i skeniraju parking i sad od ovog ljeta počeli smo i prometne prekršaje skenirati. Crne točke su trokut u Foši i Poliklinika, kaže Ivan Magaš, kontrolor parkinga u Zadru.

I građani primjećuju da se broj kazni za prometne prekršaje povećao od ovoga ljeta. Neki iskreno priznaju svoju nesmotrenost, drugi su pak skeptičniji.

- Stižu, znam da se ljudi dosta tuže. Treba neki i državni proračun puniti. Upravo, sam jučer dobila kaznu. Na brzinu kako sam išla ukucati u mobitel, ukucala sam krivo, kažu stanovnici Zadra.

Ako pitate taksiste, reći će da je dozvola za taksi prijevoz, osobito iz unutrašnjosti, previše, a taksi stajališta na Poluotoku ni za lijek.

- Znate vi koliki je priljev automobila iz unutrašnjosti Hrvatske u sezoni. Malo se kupamo, malo se vozimo, mislite da su platili dozvole jedinicama lokalne samouprave, odnosno, koliko kopija su napravili za jedan automobil, kaže Bulat.

Ovih se dana Udruga taksista Zadar sastala i s gradskim ocima jer je problem kulminirao.

- Obećalo se nam da će nam izaći ususret. Pa povećanjem broja taksi stajališta za početak, par mjesta da bude u Foši, izjavio je Bulat.

U Zadru je više od tisuću taksi dozvola. Najviše ikad, a taksi stajališta - nikad manje. Dok se ne pronađe rješenje valja izbjegavati "četiri žmigavca" i onu - "skoknuo sam na minutu".