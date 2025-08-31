"U Zadru i okolici gradi se čak šest domova za starije. Zašto tjerate Splićane iz Splita i kome zapravo ostavljate naš grad?"

Građanska inicijativa Split je naš! oglasila se povodom vijesti o skorom dovršetku doma za umirovljenike u Poličniku, naglašavajući kako se pritom već godinama zanemaruje Split kada je riječ o državnim ulaganjima u domove za starije.

Novi zadarski župan Josip Bilaver, tada 39-godišnji kandidat, u predizbornoj kampanji je obećao: „Uz dovršetak domova u Sv. Filipu i Jakovu te Poličniku, planiramo nadogradnju doma u Preku i izgradnju novih domova u Ražancu, Biogradu i Benkovcu, a u suradnji s Gradom Zadrom gradit će se i dva nova doma na području Zadra – u Dračevcu i Kožinu.“

Kako Bilaver danas obnaša dužnost župana i dio je HDZ-ove vertikale vlasti, inicijativa smatra da nema razloga sumnjati u realizaciju tih projekata. Vijest o završetku Poličnika tome, poručuju, ide u prilog.

– U Zadru i okolici gradi se čak šest domova za starije, pri čemu država osigurava zemljište i sredstva iz NPOO-a. Nije riječ samo o ruralnim općinama, već su predviđena i dva doma u samom Zadru. U isto vrijeme, Splićanima se odbija projekt Duilovo pod izlikom da je riječ o „turističkoj destinaciji“. Ako je to razlog, znači li to da Zadar više nije turistički grad? Ili pak da Zadranima nije zabranjeno stariti uz more i Morske orgulje, dok se Splićane tjera iz vlastitog grada? – poručuju iz inicijative.

Dodaju i kako država u Splitu na Duilovu vodi turizam „dvije zvjezdice“ u objektu koji su građani izgradili vlastitim sredstvima, a u vlasništvo su ga predali JNA. Dok su slični objekti drugdje u Hrvatskoj pripali lokalnoj samoupravi, jedino u Splitu građanima nije vraćeno ono što im po pravu pripada.

– Hotel „Zagreb“ izgrađen je rukama Splićana – svaki radnik i radnica odvajali su od svojih plaća kako bi se kompleks podigao. A danas, kada su ti isti ljudi ostarjeli, tjera ih se u privatne domove stotinama kilometara daleko, u mjesta bez ikoga svoga. Zato premijera Plenkovića, saborske zastupnike iz Splita i cijelu HDZ-ovu vertikalu pitamo: zašto tjerate Splićane iz Splita i kome zapravo ostavljate naš grad? – stoji u priopćenju koje potpisuje Marina Kovačević, predsjednica inicijative Split je naš!