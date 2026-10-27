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U Vukovaru će se održati 19. mimohod u čast žrtvama Domovinskog rata. Organiziran prijevoz iz Sinja

Evo detalja

Dana 20. studenoga 2026. godine održati će se 19. mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ i prigodni komemorativni program „Ovčara – vječna rana“ u organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2026.

Mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ pokrenula su djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 2008. godine okupljena u Udrugu djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a isti je dio službenog obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Mimohodom na simboličan način spajamo dvije najveće masovne grobnice iz Domovinskog rata – onu na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar te masovnu grobnicu Ovčara, odavajući pri tome počast žrtvi svih poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja i hrvatskih civilnih žrtava cijele Republike Hrvatske.

Ove godine obilježavamo 35. godišnjicu od početka Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kao i brojne tužne obljetnice stradanja tijekom 1991. godine.

1.studenoga 1991. godine na Ovčari se dogodio najveći ratni zločin na području Republike Hrvatske kada su JNA i domaći Srbi ubili brojne civile, hrvatske branitelje i medicinsko osoblje odvedene iz bolnice Vukovar.

Pozivamo sve da nam se pridruže u ovom mimohodu kako bismo ponosno koračali Njima u čast, kako bismo pokazali da Njihovu žrtvu nikada nećemo zaboraviti, a posebice sve one, još uvijek nestale osobe, koje brojne obitelji traže i nakon 35 godina. Nemojmo zaboraviti temelje stvaranja Republike Hrvatske!

Plakat 2026

Program:

  • 10:00 sati – okupljanje na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar
  • 10:30 sati – prigodni program i molitva kod centralnog križa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar
  • Formiranje kolone
  • Mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ (od Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovar do mjesta masovne grobnice Ovčara)

Tijekom mimohoda kolona će zastati kod mjesta pronalaska posmrtnih ostataka Jean-Michela Nicoliera, Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, nedaleko Spomen doma Ovčara gdje ćemo položiti zajednički aranžman i zapaliti svijeće

  • 13:00 sati – prigodni komemorativni program „Ovčara – vječna rana“
  • Polaganje vijenaca podno spomen-obilježja mjesta masovne grobnice Ovčara
  • Prigodni program
  • Molitva
  • 14:30 sati – Sveta misa za sve poginule i nestale hrvatske branitelje i hrvatske civilne žrtve Domovinskog rata – žrtve Ovčare (crkva Sv. Filipa i Jakova, Vukovar)

Važna napomena: Zbog duljine programa, Skupština UDPNHBDR donijela je odluku o sljedećem načinu polaganja vijenaca u sklopu protokola:

  1. Zajednički vijenac UDPNHBDR, SUOZNHB, udruge Vukovarske majke i članova obitelji ubijenih osoba na Ovčari
  2. Državna izaslanstva
  3. Županijsko izaslanstvo
  4. Gradsko izaslanstvo
  5. Izaslanstvo Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar
  6. Zajednički vijenac udruga proisteklih iz Domovinskog rata i drugih organizacija – navedeni vijenac osigurava UDPNHBDR

 Udruga će i ove godine organizirati prijevoz na mimohod. Za sve dodatne informacije i rezervacije mjesta molimo Vas da se javite na sljedeće brojeve (do popune slobodnih mjesta):

  1. Opće informacije o mimohodu i programu (ORGANIZATOR) – Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica UDPNHBDR – 095 201 1991
  2. Našice, Koška, Bizovac, Osijek – 091 242 7764  (Marko Marić)
  3. Nova Gradiška, Slavonski Brod – 099 192 6561 (Sonja Žakić)
  4. Bjelovar – 098 914 5819 (Alica Stančin)
  5. Sinj – 099 873 9524 (Sandra Budimir ; Napomena: putovanje od 19.11. do 20.11.)
  6. Škabrnja – 099 263 0576 (Danka Dražina ; Napomena: putovanje od 19.11. do 21.11.)
  7. Zagreb - 099 219 1761 (Vanja Major)
  8. Gospić - 099 805 1699 (Mile Marković)
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