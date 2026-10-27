U Vukovaru će se održati 19. mimohod u čast žrtvama Domovinskog rata. Organiziran prijevoz iz Sinja

Dana 20. studenoga 2026. godine održati će se 19. mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ i prigodni komemorativni program „Ovčara – vječna rana“ u organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2026.

Mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ pokrenula su djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 2008. godine okupljena u Udrugu djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a isti je dio službenog obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Mimohodom na simboličan način spajamo dvije najveće masovne grobnice iz Domovinskog rata – onu na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar te masovnu grobnicu Ovčara, odavajući pri tome počast žrtvi svih poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja i hrvatskih civilnih žrtava cijele Republike Hrvatske.

Ove godine obilježavamo 35. godišnjicu od početka Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kao i brojne tužne obljetnice stradanja tijekom 1991. godine.

1.studenoga 1991. godine na Ovčari se dogodio najveći ratni zločin na području Republike Hrvatske kada su JNA i domaći Srbi ubili brojne civile, hrvatske branitelje i medicinsko osoblje odvedene iz bolnice Vukovar.

Pozivamo sve da nam se pridruže u ovom mimohodu kako bismo ponosno koračali Njima u čast, kako bismo pokazali da Njihovu žrtvu nikada nećemo zaboraviti, a posebice sve one, još uvijek nestale osobe, koje brojne obitelji traže i nakon 35 godina. Nemojmo zaboraviti temelje stvaranja Republike Hrvatske!

Program:

10:00 sati – okupljanje na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar

10:30 sati – prigodni program i molitva kod centralnog križa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar

Formiranje kolone

Mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ (od Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovar do mjesta masovne grobnice Ovčara)

Tijekom mimohoda kolona će zastati kod mjesta pronalaska posmrtnih ostataka Jean-Michela Nicoliera, Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, nedaleko Spomen doma Ovčara gdje ćemo položiti zajednički aranžman i zapaliti svijeće

13:00 sati – prigodni komemorativni program „Ovčara – vječna rana“

Polaganje vijenaca podno spomen-obilježja mjesta masovne grobnice Ovčara

Prigodni program

Molitva

14:30 sati – Sveta misa za sve poginule i nestale hrvatske branitelje i hrvatske civilne žrtve Domovinskog rata – žrtve Ovčare (crkva Sv. Filipa i Jakova, Vukovar)

Važna napomena: Zbog duljine programa, Skupština UDPNHBDR donijela je odluku o sljedećem načinu polaganja vijenaca u sklopu protokola:

Zajednički vijenac UDPNHBDR, SUOZNHB, udruge Vukovarske majke i članova obitelji ubijenih osoba na Ovčari Državna izaslanstva Županijsko izaslanstvo Gradsko izaslanstvo Izaslanstvo Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar Zajednički vijenac udruga proisteklih iz Domovinskog rata i drugih organizacija – navedeni vijenac osigurava UDPNHBDR

Udruga će i ove godine organizirati prijevoz na mimohod. Za sve dodatne informacije i rezervacije mjesta molimo Vas da se javite na sljedeće brojeve (do popune slobodnih mjesta):

Opće informacije o mimohodu i programu (ORGANIZATOR) – Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica UDPNHBDR – 095 201 1991 Našice, Koška, Bizovac, Osijek – 091 242 7764 (Marko Marić) Nova Gradiška, Slavonski Brod – 099 192 6561 (Sonja Žakić) Bjelovar – 098 914 5819 (Alica Stančin) Sinj – 099 873 9524 (Sandra Budimir ; Napomena: putovanje od 19.11. do 20.11.) Škabrnja – 099 263 0576 (Danka Dražina ; Napomena: putovanje od 19.11. do 21.11.) Zagreb - 099 219 1761 (Vanja Major) Gospić - 099 805 1699 (Mile Marković)