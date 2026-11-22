U Osnovnoj školi Vodice u petak, 20. studenoga, održana je početna konferencija projekta rekonstrukcije i dogradnje škole vrijednog 15,02 milijuna eura. Uvođenjem izvođača u posao službeno je počela provedba jednog od većih obrazovnih ulaganja na području Šibensko-kninske županije. Glavni cilj projekta je stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu i podizanje standarda za više od 600 učenika.

Riječ je o investiciji koja po svojem opsegu nadilazi klasične školske radove. Osim same dogradnje, projekt uključuje i niz novih sadržaja koji bi trebali promijeniti način na koji škola funkcionira. Upravo zato će ovaj zahvat imati utjecaj ne samo na učenike i nastavnike, nego i na roditelje, lokalnu zajednicu i organizaciju svakodnevnog života u Vodicama.

Nova dvorana, 12 učionica i sunčana elektrana

Prema predstavljenim podacima, planirana je izgradnja 12 novih učionica, čime bi škola ukupno trebala raspolagati s 36 učionica. Projekt uključuje i novu školsku sportsku dvoranu, kuhinju, blagovaonicu, modernizaciju instalacija, uređenje okoliša te postavljanje sunčane elektrane. To znači da se ne radi samo o proširenju kapaciteta, nego i o cjelovitom podizanju funkcionalnog i energetskog standarda objekta.

Takva ulaganja posebno su važna u sredinama u kojima broj učenika i organizacijski zahtjevi već godinama opterećuju postojeću infrastrukturu. Ako se projekt realizira prema planu, mogao bi donijeti osjetno bolje uvjete rada i boravka za djecu i djelatnike škole. Ujedno, škola bi nakon završetka radova trebala biti spremnija za suvremene obrazovne potrebe nego što je to danas slučaj.

Dio učenika seli na privremene lokacije

Veliki radovi, međutim, neminovno otvaraju i pitanje organizacije nastave tijekom gradnje. U školi se sada nastava odvija u dvije smjene, a tijekom rekonstrukcije dio aktivnosti morat će se izmjestiti iz postojeće zgrade. To je izazov koji će tražiti dobru koordinaciju škole, osnivača, roditelja i lokalnih institucija.

Ravnatelj Ivan Skočić potvrdio je da se tjelesna i zdravstvena kultura već održava u Sportskoj dvorani Račice. U prvoj fazi učenici iz podrumskih prostorija trebali bi biti premješteni u pastoralni centar i prostore stare škole, a od 1. veljače 2027. planirano je i korištenje prostora Područne škole Tribunj. To znači da će logistika i prijevoz, barem privremeno, postati jedan od važnijih elemenata svakodnevice za dio učenika.

Tko financira projekt i kada bi trebao završiti?

Projekt provodi Šibensko-kninska županija u partnerstvu s Gradom Vodicama i školom. Od ukupne vrijednosti, 9,44 milijuna eura čine bespovratna sredstva, dok preostali iznos osiguravaju Županija i Grad Vodice. Izvođač radova je splitski Tromont, a ugovoreni rok građevinskih radova iznosi deset mjeseci od uvođenja u posao.

Iako rok na papiru djeluje razumno, u ovakvim projektima ključno je pratiti kako će se radovi doista odvijati na terenu. Za DD će biti posebno zanimljivo istražiti organizaciju prijevoza učenika između privremenih lokacija, sigurnost djece u blizini gradilišta i realne rokove povratka svih razrednih odjela u obnovljenu školsku zgradu. Upravo će ti detalji pokazati koliko je projekt dobro pripremljen i koliko će privremeni režim opteretiti svakodnevni život škole.