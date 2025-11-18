U Vjesniku je bila arhiva Porezne uprave

Požar u Vjesnikovu neboderu nije ugrozio funkcioniranje Porezne uprave, s obzirom da su u njemu bili uskladišteni dokumenti o riješenim, a ne o aktivnim predmetima, potvrdila je Hini danas Porezna uprava Ministarstva financija.

"S obzirom na to da se radi o arhivskoj građi, a ne o aktivnim predmetima, ovim požarom nije ugroženo funkcioniranje porezne uprave", kaže se u odgovoru porezne uprave na upit Hine. Dodaje se da sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, porezna uprava od 2018. godine predmete vodi i u elektroničkom obliku.

U zgradi Vjesnika u kojoj je noćas izbio požar, porezna uprava koristila je prostore na 7., 8., 9. i 10. katu za dio svoje arhive. Taj prostor poreznoj upravi dodijelilo je na korištenje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, piše Index.