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U utorak se zatvara dio splitskih ulica: Evo gdje i kada nećete moći proći

Prva etapa vozit će se 22. rujna od Splita do Segeta Donjeg (Ulica hrvatskih žrtava)
BICIKLISTI

Jedanaesto izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race održava se od 22. do 27. rujna, a biciklisti će kroz šest etapa prijeći gotovo 1000 kilometara diljem Hrvatske. Prva etapa vozit će se 22. rujna od Splita do Segeta Donjeg (Ulica hrvatskih žrtava), a biciklisti će proći kroz Blato na Cetini, Dugopolje, Lećevicu i Trogir sve do Ulice hrvatskih žrtava u Segetu Donjem.

Trasa utrke dostupna je na https://www.strava.com/routes/3489232558487342892.

Na prometnicama kojima se kreće utrka, u razdoblju od 11:00 do 16:30 sati bit će na snazi privremena regulacija prometa dijela javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizacije.

Posebna će regulacija vrijediti u Gradu Splitu koja će utjecati na linije gradskog autobusa gdje će u razdoblju od 8.45 do 12.15 sati na dan 22. rujna 2026. u potpunosti biti onemogućen promet vozilima i autobusima od rotora kod Hotela Ambasador do Trga Franje Tuđmana.

Više informacija o prometu dostupno je na poveznici: CRO Race promet.

Budući da trase utrke voze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, ovim dopisom napominjemo kako će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 – 50 km/h. Obzirom da će staza biti osigurana od strane predstavnika MUP-a, neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa, pa samim time postoji velika vjerojatnost da će doći do usporavanja prometa i eventualnog kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama.

 Više informacija o utrci CRO Race

Ovogodišnje izdanje utrke CRO Race, održava se od 22. do 27. rujna i u šest etapa obuhvatit će gotovo 1000 kilometara diljem Hrvatske. U utrci će sudjelovati 18 timova iz sve tri kategorije Svjetske biciklističke organizacije - UCI WorldTeams, UCI ProTeams i UCI Continental Teams. Gledatelji će utrku moći pratiti uživo na HRT i Eurosportu, a prenosit će se u gotovo 200 zemalja svijeta. Tako, uz promociju biciklizma, utrka CRO Race pozicionira Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju, donoseći kadrove bogate hrvatske kulturne i prirodne baštine u domove gledatelja diljem svijeta. Od prvog izdanja CRO Race podržavaju najviše državne institucije - Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica, Grad Zagreb te brojni drugi gradovi i županije koji su domaćini starta i cilja ili prolazni gradovi nekih od ovogodišnjih etapa. Pored Hrvatske elektoprivrede kao jednog od glavnih sponzora u projekt su uključeni i drugi brojni sponzori i partneri: Carwiz, AB Mobil, Škoda, Valamar, Kraš, Hrvatske autoceste, Jadrolinija, HELL & XIXO, Arena Hospitality Group, Essperto, Lidl, Vinistra, Zagrebački Holding, Elite i mnogi drugi.

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