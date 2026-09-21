U utorak se zatvara dio splitskih ulica: Evo gdje i kada nećete moći proći

Jedanaesto izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race održava se od 22. do 27. rujna, a biciklisti će kroz šest etapa prijeći gotovo 1000 kilometara diljem Hrvatske. Prva etapa vozit će se 22. rujna od Splita do Segeta Donjeg (Ulica hrvatskih žrtava), a biciklisti će proći kroz Blato na Cetini, Dugopolje, Lećevicu i Trogir sve do Ulice hrvatskih žrtava u Segetu Donjem.

Trasa utrke dostupna je na https://www.strava.com/routes/3489232558487342892 .

Na prometnicama kojima se kreće utrka, u razdoblju od 11:00 do 16:30 sati bit će na snazi privremena regulacija prometa dijela javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizacije.

Posebna će regulacija vrijediti u Gradu Splitu koja će utjecati na linije gradskog autobusa gdje će u razdoblju od 8.45 do 12.15 sati na dan 22. rujna 2026. u potpunosti biti onemogućen promet vozilima i autobusima od rotora kod Hotela Ambasador do Trga Franje Tuđmana.

Više informacija o prometu dostupno je na poveznici: CRO Race promet .

Budući da trase utrke voze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, ovim dopisom napominjemo kako će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 – 50 km/h. Obzirom da će staza biti osigurana od strane predstavnika MUP-a, neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa, pa samim time postoji velika vjerojatnost da će doći do usporavanja prometa i eventualnog kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama.

Više informacija o utrci CRO Race

Ovogodišnje izdanje utrke CRO Race, održava se od 22. do 27. rujna i u šest etapa obuhvatit će gotovo 1000 kilometara diljem Hrvatske. U utrci će sudjelovati 18 timova iz sve tri kategorije Svjetske biciklističke organizacije - UCI WorldTeams, UCI ProTeams i UCI Continental Teams. Gledatelji će utrku moći pratiti uživo na HRT i Eurosportu, a prenosit će se u gotovo 200 zemalja svijeta. Tako, uz promociju biciklizma, utrka CRO Race pozicionira Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju, donoseći kadrove bogate hrvatske kulturne i prirodne baštine u domove gledatelja diljem svijeta. Od prvog izdanja CRO Race podržavaju najviše državne institucije - Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica, Grad Zagreb te brojni drugi gradovi i županije koji su domaćini starta i cilja ili prolazni gradovi nekih od ovogodišnjih etapa. Pored Hrvatske elektoprivrede kao jednog od glavnih sponzora u projekt su uključeni i drugi brojni sponzori i partneri: Carwiz, AB Mobil, Škoda, Valamar, Kraš, Hrvatske autoceste, Jadrolinija, HELL & XIXO, Arena Hospitality Group, Essperto, Lidl, Vinistra, Zagrebački Holding, Elite i mnogi drugi.