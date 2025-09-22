U utorak će bez struje biti dio Splita, obale i Zagore. Provjerite popis adresa

Elektrodalmacija Split najavila je planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će u utorak, 23. rujna 2025., privremeno bez struje ostati dio srednje Dalmacije.
Kaštel Sućurac
Ulica: Put Strinje od 9 do 13 sati
Split
Ulica: Kroz Smrdečac;37,39,41,43 od 8.30 do 14 sati
Dio općine Lokvičići i Lovreć
Ulica: Berinovac, Kljenovac, Lokvičići, Katići i Gadže od 8.30 do 13 sati
Lučane
Ulica: svi potrošači od 8.30 do 10.30
Naselje Kojić od 8.30 do 14.30
Okrug Gornji
Ulica: K. Tomislava, Rožac od 8.30 do 14 sati
