U utorak će bez struje biti dio Splita, obale i Zagore. Provjerite popis adresa

Elektrodalmacija Split najavila je planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će u utorak, 23. rujna 2025., privremeno bez struje ostati dio srednje Dalmacije.

Kaštel Sućurac

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ulica: Put Strinje od 9 do 13 sati

Split

Ulica: Kroz Smrdečac;37,39,41,43 od 8.30 do 14 sati

Dio općine Lokvičići i Lovreć

Ulica: Berinovac, Kljenovac, Lokvičići, Katići i Gadže od 8.30 do 13 sati

Lučane

Ulica: svi potrošači od 8.30 do 10.30

Naselje Kojić od 8.30 do 14.30

Okrug Gornji

Ulica: K. Tomislava, Rožac od 8.30 do 14 sati