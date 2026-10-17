U Ukrajini poginuo bivši nogometni reprezentativac

Rat u Ukrajini odnio je još jedan život, još jedan iz svijeta nogometa. Roman Maksimjuk, 52-godišnji bivši veznjak kijevskog Dinama i ukrajinske reprezentacije, poginuo je u ratu protiv Rusije, objavio je ukrajinski sportski portal Champion u petak, 16. listopada, pozivajući se na objavu njegove supruge Vere na Facebooku, prenose Sportske novosti.

Maksimjuk se u jesen 2022. godine dobrovoljno priključio ukrajinskim oružanim snagama, nakon ruske invazije na njegovu domovinu. Služio je na nekoliko bojišta, među ostalim u okolici Lucka i na harkivskom području, a posljednji put javio se supruzi 30. siječnja 2025. godine.

Tada joj je rekao da odlazi na položaj na području Pokrovska te je upozorio da bi zbog toga neko vrijeme mogli izgubiti kontakt. Maksimjuk je bio pripadnik 25. zasebne zračno-desantne brigade, poznate kao Sičeslavska brigada.

Već u ožujku 2025. ukrajinski mediji izvijestili su da se njegova postrojba pokušava probiti iz okruženja. Njegova supruga tada je, prema navodima ukrajinskih medija, bila pozvana u teritorijalni centar za novačenje kako bi prijavila njegov nestanak. Vijest o njegovoj pogibiji stigla je više od godinu i pol nakon posljednjeg kontakta.

Maksimjuk je rođen 14. lipnja 1974. u mjestu Bitkiv, u Ivano-Frankivskoj oblasti na zapadu Ukrajine. Profesionalnu nogometnu karijeru započeo je 1991. godine u nižim ligama Ukrajine, a tijekom godina igrao je za nekoliko klubova, među kojima su bili Prykarpatja iz Ivano-Frankivska, Zenit iz Sankt Peterburga, Dinamo iz Kijeva, Dnipro, Volinj i Čornomorec.

Dio karijere proveo je u Rusiji, gdje je od 1998. do 1999. nosio dres Zenita. S klubom iz Sankt Peterburga osvojio je Ruski kup 1999. godine, a potom se vratio u Ukrajinu i s kijevskim Dinamom osvojio naslov prvaka u sezoni 1999./2000.

Za ukrajinsku reprezentaciju upisao je pet nastupa. Profesionalnu karijeru završio je 2011. godine, nakon čega se nastanio u Lucku, gdje je radio kao utovarivač.

U intervjuu za portal Champion, koji je dao prije odlaska na teren koji ga je i uzeo, govorio je i o tome koliko je rat promijenio njegov pogled na život. Istaknuo je da mu je rat potpuno promijenio svjetonazor te da više ne želi imati nikakve veze s Rusijom ni Rusima.

Nekadašnji nogometaš, koji je tijekom karijere osvajao trofeje u Ukrajini i Rusiji te nosio dres nacionalne reprezentacije, nakon ruske invazije odlučio je otići na bojište i braniti svoju zemlju. Njegova je priča tako dobila tragičan završetak, a vijest o njegovoj smrti potresla je ukrajinsku nogometnu javnost.