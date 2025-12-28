U Udovičićima svečano obilježena 1100 obljetnica hrvatskog kraljevstva

U selu Udovičići danas je otkrivena spomen ploča te prezentiran prekrasan drvored u čast 1100 godina krunidbe kralja Tomislava.

Prepoznavši važnost obljetnice, skupina mještana odlučila se na izvedbu, za ovako malo mjesto, velikog projekta - sadnje drvoreda od 110 stabala te podizanja spomenika u čast hrvatskog kraljevstva.

Događaju su nazočili mještani sela, predstavnici Općine Otok te župnik fra Nikica Ajdučić koji su himnom, minutom šutnje za sve one koji su kroz povijest radili na očuvanju hrvatskog identiteta, čitanjem nazorovih “Hrvatskih kraljeva” i molitvom za domovinu obilježili ovaj događaj.

Ranije ovoga mjeseca, uz poljski put u dužini 1.100 metara posađeno je 110 sadnica raznih sorti (bijela breza, bagrem, hrast medunac, hrast crnika, kostela, murva, sofora pendula, katalpa, javor itd). Kako navode, cilj projekta je da ovaj drvored, na čijem su mjestu nekada stajale topole uz koje se šetalo na blagdan sv. Roka sa simpatijama i dragim osobama, bude zalog djeci za budućnost, da ih podsjeća na to kako se čuva svijest o svojoj prošlosti i brine o prirodi.

Kako navode “Tomislav nije samo povijesna osoba iz davnih vremena već simbol početaka hrvatske samostalnosti i jedinstva. Ova ploča neka bude trajni podsjetnik na bogatstvo i slavu naše povijesti i neka nas podsjeti da nismo mi tu “od jučer” jer nije ovaj narod naramak drva kojeg će premještati i zapaliti kako tko hoće, već je žilav i korinenit!”