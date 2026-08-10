U turističkom Splitu sve isto i ništa isto kao lani: Veliki rast iz Njemačke i Španjolske, veliki pad s tradicionalno jakih sjevernih tržišta

Na prvi pogled, turistički srpanj u Splitu gotovo je preslika prošlogodišnjeg. Prema podacima Turističke zajednice grada Splita, u srpnju 2026. godine ostvarena su 202.272 dolaska i 676.831 noćenje.

U istom mjesecu prošle godine zabilježena su 203.794 dolaska i 678.911 noćenja. To znači da je broj dolazaka manji za svega 0,75 posto, a broj noćenja za 0,31 posto.

U apsolutnim brojkama, riječ je o tek 1.522 dolaska i 2.080 noćenja manje nego lani. Međutim, iza gotovo nepromijenjenog ukupnog rezultata kriju se poprilično zanimljive promjene među gostima koji biraju Split.

Amerikanci najbrojniji, Britanci i dalje prvaci po noćenjima

Najviše stranih gostiju u Split je tijekom srpnja stiglo iz Sjedinjenih Američkih Država – njih 25.567, što je 3,7 posto više nego prošle godine. Amerikanci su ostvarili 63.631 noćenje, odnosno 5,3 posto više.

Na drugom mjestu po dolascima su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, kojih je bilo 20.355. Njihov je broj, međutim, pao za 4,7 posto.

Britanci su unatoč tome ostali uvjerljivo najvažnije tržište kada se gledaju noćenja. Ostvarili su ih 69.731, najviše od svih stranih gostiju, ali i 7,2 posto manje nego prošlog srpnja.

Španjolci i Nijemci napravili veliki skok

Posebno se ističe rast španjolskog tržišta. U Split je stigao 14.401 gost iz Španjolske, čak 15,4 posto više nego lani, a ostvarili su 40.452 noćenja – čak 21,5 posto više.

Vrlo snažno raste i Njemačka. Broj njemačkih gostiju povećan je za 12,1 posto, na 11.358, dok su njihova noćenja skočila čak 16,8 posto, na 49.350.

Samo su Španjolci i Nijemci Splitu u odnosu na prošlogodišnji srpanj donijeli više od 14 tisuća dodatnih noćenja.

Rast bilježe i neka druga tržišta. Švicarci su ostvarili 10,2 posto više noćenja, Mađari 13 posto više, Brazilci 21,3 posto više, a Slovenci 9,4 posto više.

Najveći pad kod Nizozemaca

S druge strane, najveći pad među značajnijim tržištima bilježi Nizozemska.

U srpnju je u Split stiglo 6.723 Nizozemaca, čak 18,6 posto manje nego prošle godine. Ostvarili su 26.469 noćenja, što predstavlja pad od čak 21,6 posto. U samo godinu dana Split je tako izgubio gotovo 7.300 nizozemskih noćenja.

Osjetno je manje i noćenja Poljaka, za gotovo 10 posto, Talijana za 14,2 posto te Britanaca za već spomenutih 7,2 posto.

Zanimljiva je pritom razlika u duljini boravka. Poljski gosti u prosjeku su ostvarivali više od pet noćenja po dolasku, Nijemci i Norvežani više od četiri, dok su Amerikanci ostajali oko dva i pol noćenja.

Domaćih gostiju gotovo deset posto više

Jedan od najuočljivijih pozitivnih pomaka dolazi s domaćeg tržišta.

U Splitu je tijekom srpnja evidentirano 9.932 domaćih turista, odnosno 9,1 posto više nego godinu ranije. Ostvarili su 24.755 noćenja, također oko 9,2 posto više.

Ipak, Split je i dalje izrazito međunarodna destinacija. Strani turisti čine nešto više od 95 posto svih dolazaka te više od 96 posto svih noćenja.

Kada se sve zbroji, splitski srpanj teško se može opisati velikim rastom, ali jednako tako ni značajnijim padom. Ukupan rezultat praktički je na lanjskoj razini, dok se prava priča krije u promjeni strukture gostiju – snažnom rastu Španjolaca i Nijemaca te istodobnom padu dijela tradicionalno jakih sjevernoeuropskih tržišta.

A što kažu brojke za cijelu Hrvatsku?

Važno je pritom odvojiti splitske podatke od rezultata na razini cijele države.

Prema najnovijim podacima HTZ-a koje prenosi Index, ovogodišnji srpanj na razini Hrvatske ocijenjen je najboljim srpnjem u posljednje dvije godine. Riječ je, dakle, o podacima za cijelu Hrvatsku, a ne za Split.

Šira slika ove godine također pokazuje stabilan turistički promet. Hrvatska je u prvih šest mjeseci 2026. ostvarila 7,6 milijuna turističkih dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je ukupno na razini rezultata iz istog razdoblja prošle godine.

Splitska statistika za srpanj tako se uklapa u sliku sezone bez velikih oscilacija u ukupnom prometu, ali s vidljivim preslagivanjem među tržištima s kojih turisti dolaze.